Piper Laurie, la actriz de fuerte carácter nominada al Oscar que interpretó papeles aclamados pese a que llegó a abandonar por completo la actuación en busca de una vida “más significativa”, falleció la madrugada del sábado en su casa de Los Ángeles. Tenía 91 años.

Laurie murió de vejez, dijo su agente Marion Rosenberg a The Associated Press por correo electrónico, añadiendo que era “un talento extraordinario y un ser humano maravilloso.”

Laurie llegó a Hollywood en 1949 como Rosetta Jacobs y rápidamente consiguió un contrato con Universal-International, un nuevo nombre que ella odiaba y una serie de papeles protagonistas con Ronald Reagan, Rock Hudson y Tony Curtis, entre otros.

Fue nominada a los premios Oscar por tres películas distintas: El drama “The Hustler”, en 1961; la versión cinematográfica del clásico de terror de Stephen King “Carrie”, en 1976; y el drama romántico “Children of a Lesser God,”, en 1986. También hizo varios papeles aclamados en televisión y teatro, incluso en “Twin Peaks” de David Lynch en la década de 1990 como la villana Catherine Martell.

Laurie debutó a los 17 años en “Louisa”, interpretando a la hija de Reagan, y luego apareció junto a Francis, la mula parlante, en “Francis Goes to the Races”. Hizo varias películas con Curtis, con quien alguna vez tuvo una relación de pareja, entre ellas “The Prince Who Was a Thief”, “No Room for the Groom”, “Son of Ali Baba” y “Johnny Dark”.

Ya harta, renunció a su contrato de 2,000 dólares semanales en 1955, prometiendo que no volvería a trabajar a menos que le ofrecieran un papel decente.

Se mudó a Nueva York, donde encontró los papeles que buscaba en el teatro y en la televisión.

Durante muchos años, Laurie dio la espalda a la actuación. Se casó con el crítico de cine Joseph Morgenstern, tuvo una hija, Ann Grace, y se mudó a una granja en Woodstock, Nueva York. Más tarde dijo que el Movimiento por los Derechos Civiles y la guerra de Vietnam habían influido en su decisión.

“Estaba desencantada y buscaba una existencia más significativa para mí”, recordó, añadiendo que nunca se arrepintió del cambio.

Laurie estaba por fin preparada para volver a actuar cuando el director Brian De Palma la llamó para que interpretara a la trastornada madre de Sissy Spacek en “Carrie”.

Reavivado su deseo de actuar, Laurie reanudó una intensa carrera que se prolongó durante décadas. En televisión, apareció en series como “Matlock”, “Murder, She Wrote” y “Frasier” e interpretó a la madre de George Clooney en “ER”.