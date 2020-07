La veterana actriz y productora de radio, cine y televisión Vicky Hernández falleció ayer, 28 de julio, en su residencia de Hato Rey a consecuencia de un accidente doméstico. Tenía 82 años.

Su amiga y colega Álida Arizmendi dio a conocer la noticia del fallecimiento de Hernández, quien se mantenía activa en proyectos teatrales y cinematográficos.

Según Arizmendi, el cuerpo de la también guionista fue encontrado por personal del servicio de emergencias 911 en el baño de su residencia en el condominio Bilbao de Hato Rey. Hasta el momento no se tienen detalles de las exequias.

Vicky se asumía mayagüezana. A la Sultana del Oeste llegó recién nacida y afirmaba que Mayagüez fue su “cuna”. Allí enterró a sus padres.

PUBLICIDAD

Estudió en la escuela Roosevelt hasta el sexto grado, cuando pasó a la escuela José de Diego. Cuando terminó la escuela superior se enamoró del teatro. El legendario maestro de teatro, locutor y periodista Pedro Ojeda Castillo fue su mentor.

En 2017 la administración municipal de Mayagüez, donde se formó como mujer, actriz y productora, le dedicó la edición 45 de su Carnaval a Hernández en reconocimiento a su larga y exitosa carrera profesional.

Una vida dedicada a las artes escénicas

Hernández comenzó su carrera como actriz en el cine siendo muy joven. Trabajó junto a reconocidas figuras del cine en español como Kitty de Hoyos, Marta Romero, Jorge Mistral, Maricruz Olivier, Irán Eory, Rogelio Guerra, entre muchas otras estrellas.

Pero su pasión, decía, era la producción. De hecho, produjo varias películas en español para la Columbia Pictures. Fue directora de reparto en Puerto Rico de las películas: Ché (Omar Sharif), Bananas (Woody Allen), The Delta Factor (Ivette Mimiex) y Stop (Lynda Marsh), entre otras.

Fue la productora ejecutiva de los filmes Lady of Sin, basada en la vida la Isabel la Negra, la poderosa y temida propietaria del notorio prostíbulo Elizabeth Dancing Club. El reparto de lujo lo encabezaban José Ferrer, Myriam Colón y Raúl Juliá. Luego hizo The Match Pair y The Real Gone Girls.

Para la televisión produjo exitosas telenovelas: Los dedos de la mano, de Enrique Laguerre, El regreso, Al Son del amor, La jibarita y El amor nuestro de cada día, son solo algunas.

Más adelante se enfrascó en la producción de miniseries. Para WAPA-TV produjo Las divorciadas I, de la argentina Celia Alcántara y la puertorriqueña Mirelsa Modesti. Luego Telemundo la contrató para que produjera la secuela de Las divorciadas II, que además escribió.

PUBLICIDAD

Suya es también la miniserie Color de piel (Canal 7) con María Rubio, Rogelio Guerra, Nydia Caro, Rafael José, Ruth Fernández, Nydia Caro, y Carlos Augusto Cestero. Osvaldo Ríos y Carmen Dominicci encabezaron el reparto de Los Robles, (Canal 7), junto a Carlos Augusto Cestero, Miguel Ángel Suárez y Braulio Castillo, y La cárcel de todos, también producidas para el canal de Tommy Muñiz.

Así descubrió que podía escribir historias que interesaban a las mujeres. Además de películas de largo metraje y telenovelas, Hernández escribía y produjo para la radio, para el teatro, y para campañas de publicidad.

La comedia también le dejó grandes dividendos. Escribió y produjo las comedias: El cuartel de la risa con Rafael José, Antonio Sánchez, El Gangster, Carmen Dominicci y Pucho Fernández. Suyas también son: Solteros siempre y Adultos solteros. También produjo los documentales Raúl Juliá, 20 años después, y A las calles con Nicky Cruz.