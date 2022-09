Los Angeles. Louise Fletcher, cuya actuación como la cruel y calculadora enfermera Ratched en la película de 1975, “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” fijó un nuevo estándar para los villanos en Hollywood y le valió un Oscar, murió a los 88 años.

Falleció mientras dormía, rodeada de su familia en su hogar en Montdurausse, Francia, dijo su agente David Shaul. No se mencionaron las causas.

Luego de poner su carrera en pausa para criar a sus hijos, Fletcher se había tornado en una actriz poco conocida a sus 40 años cuando fue seleccionada para ser la antagonista de Jack Nicholson en el filme dirigido por Milos Foreman, quien la admiraba por un trabajo el año anterior en la película “Thieves Like Us”, de Robert Altman. En aquel momento, Fletcher desconocía que prominentes estrellas como Anne Bancroft, Ellen Burstyn y Angela Lansbury, habían declinado el papel.

“Fui la última persona en audicionar”, recordó en una entrevista de 2004. “No fue sino a mitad de rodaje que me enteré que le habían ofrecido ese papel a otras actrices que no lo aceptaron porque no querían verse horribles en pantalla”.

“One Flew Over the Cuckoo’s Nest” se convirtió en el primer filme desde 1934 con “It Happened One Night” en ganar los premios de la Academia de Cine para mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guion.