( The Associated Press )

Chicago. Mike Nussbaum, considerado el actor profesional de mayor edad en Estados Unidos con una prolífica carrera teatral y papeles en películas como “Field of Dreams” y “Men in Black”, falleció. Tenía 99 años.

Nussbaum murió de vejez en su casa de Chicago el sábado, pocos días antes de cumplir 100 años, dijo su hija, Karen Nussbaum, a The Associated Press.

“Era un buen padre y un buen hombre que nos crió para preocuparnos por los demás, respetarlos y preocuparnos por la justicia”, dijo.

Nussbaum fue reconocido por el sindicato Actor’s Equity Association varias veces en los últimos años como el actor profesional de mayor edad del país. Cuando se le preguntó sobre su condición de nonagenario trabajador a lo largo de los años, Nussbaum dijo que simplemente disfrutaba el trabajo.

PUBLICIDAD

“Tengo el talento y la suerte de poder hacer lo que más me divierte en la vida”, le dijo a WBEZ Chicago en 2019, cuando tenía 94 años. “Mientras pueda hacerlo, lo haré”.

Nacido en diciembre de 1923 en el barrio Albany Park de Chicago, Nussbaum actuó por primera vez en campamentos de verano. No se dedicó a la actuación a tiempo completo hasta los 40, cuando trabajó durante un tiempo como exterminador. Recibió su tarjeta Equity en la década de 1970.

Nussbaum pasó más de 50 años en escenarios del área de Chicago, incluido el Teatro Shakespeare de Chicago. Interpretó a Shylock en una producción de 2005 de “The Merchant of Venice” y a Gremio en “The Taming of the Shrew”, entre muchos otros papeles.

En 1984, ganó un premio Drama Desk por su actuación en “Glengarry Glen Ross” de David Mamet, que ganó un premio Pulitzer ese mismo año. Nussbaum trabajó frecuentemente con Mamet a lo largo de los años.

Nussbaum actuó hasta los 90 años, incluido un papel en 2017 como Albert Einstein en la obra “Relativity” en el Northlight Theatre en los suburbios de Skokie, donde también se desempeñó brevemente como director artístico.

“Su genialidad era que no se notaba que estaba actuando”, dijo B.J. Jones, un viejo amigo y colega que es actual director artístico de Northlight. “Su nivel de verdad fue incomparable. Nunca lo viste sudar. No estaba tratando de llamar la atención sobre sí mismo. "

Aunque era principalmente un actor de teatro, sus créditos cinematográficos incluyeron a un director de escuela en “Field of Dreams” y en “Men in Black” como Gentle Rosenberg, cuya cabeza se abre durante una escena fundamental para revelar una pequeña criatura alienígena.

Está previsto un funeral privado. El próximo año se celebrará un servicio conmemorativo público.