La periodista puertorriqueña Edna Schmidt, quien se desempeñó en el programa matutino “Despierta América”, de la cadena Univisión, falleció. Lo informó su amigo y colega en la cadena de televisión de habla hispana, Martín Berlanga, a través de las redes sociales.

Schmidt, de 51 años, había regresado a vivir a Puerto Rico, y según se informa, la causa de la muerte pudo haber sido una caída.

“Hoy con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi queridisima amiga Edna Schmidt a los 51 años de edad debido a una caída en su amado Puerto Rico”, compartió el comunicador en Facebook. “Aún no despierto del asombro, pues hablamos por teléfono hace un par de meses, nos reímos y lloramos y platicamos de tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodístico por televisión. Elegante, profesional, sensible, generosa siempre”, continuó Berlanga.

La comunicadora estaba alejada de los medios de comunicación, y este año ofreció una entrevista a quien fue su compañera, Neida Sandoval, en la que le habló con nostalgia sobre la pérdida de su madre.

Schmidt, igualmente, luchaba para mantenerse fuera del alcoholismo, vicio que presuntamente afectó su trabajo en Univisión.

“Desde mi corazón un aplauso a tu labor y a tu esfuerzo por volverte a levantar a pesar de los problemas de la vida. Te quiero y te voy a admirar siempre hermanita, vuela alto que mereces descansar de tanto, me quedo con tu carcajada, tu voz ronca perfecta para las noticas y el coquito que siempre nos compartías en Navidad”, concluyó el periodista, quien también la recordó a través de la publicación de una imagen de ambos mientras disfrutaban de un buen momento.