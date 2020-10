Un fin de semana tranquilo para el cine se registró en Estados Unidos luego de que Regal Cinemas cerrara siete de sus locaciones por la falta de productos hollywoodenses debido a la pandemia.

Bajo ese panorama fue la comedia familiar de Tim Hill, The War With Grandpa, la que encabezó la taquilla norteamericana con una recaudación de $3.6 millones, de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter.

El filme es protagonizado por Robert De Niro, quien interpreta a un abuelo cascarrabias que va a la guerra con su nieto (Oakes Fegley) y que está basada en la novela homónima de Robert Kimmel Herrero.

Además, ante la falta de nuevos títulos —ya sea por aplazamientos como por aquellos que han pasado directamente a streaming—, Disney presentó tres relanzamientos en los que estuvo a la cabeza Hocus Pocus.

La cinta de 1993, ambientada en la época de Halloween, es protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker y logró recaudar 1.2 millones de dólares en su segundo fin de semana. La historia dirigida por Kenny Ortega es además una de las favoritas de los estadounidenses de esta época.

Siguiendo las festividades de temporada se posicionó la película Coco con 603 mil dólares, seguido por la cinta del universo Star Wars The Empire Strikes Back.