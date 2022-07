Aunque Nacho Casano continúa dentro de “La casa de los famosos”, la familia del actor ha anunciado que, en su nombre, tomarán acciones legales en contra de las personas que han tratado de ensuciar la imagen del argentino y de la carrera que ha logrado construir con tanto esfuerzo.

A través de un comunicado oficial que publicaron en las redes del protagonista de “A que no me dejas”, sus familiares dejan claro que no piensan tolerar los señalamientos y difamaciones que algunas personas han hecho, por lo que acudirán a las instancias legales pertinentes.

“El día de hoy la familia de Nacho Casano hemos decidido tomar acciones legales debido a acontecimientos que dañan la imagen y el buen nombre que Nacho ha construido todos estos años, las personas que han hecho acusaciones graves en su contra, difamando y haciendo burla de sus preferencias sexuales”, se puede leer en el anuncio.

Sin dar ningún tpo de nombres, la familia de Casano se refirió a una situación en particular, los comentarios de una de las propias compañeras del histrión de 42 años en el reality de Telemundo, quien aseguró que éste se habría relacionado con un famoso ejecutivo de Televisa para ascender en su carrera:

“Sobre todo asegurando que su carrera se hizo a base de acostarse con ejecutivo de una televisora, son señalamientos que no podemos dejar pasar y llevaremos nuestro proceso conforme a la ley y no en los medios de comunicación, gracias”.

Pero, ¿de quién están hablando? Pues nada más y nada menos que de la polémica conductora Laura Bozzo, quien hace unas semanas aseguró que Nacho ha utilizado sus encantos para conseguir varios de los proyectos en los que ha participado: “Yo había escuchado hace tiempo en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó. Y todo el mundo comentaba que a él, lo habían sacado de ser vocero de productos porque un alto ejecutivo se había enamorado de él y por eso le habían dado una serie de papeles y cosas, porque talento no tiene”, dijo la peruana a Salvador Zerboni, otro de los integrantes.

Zerboni, por su parte, coincidió con la conductora en que el argentino no tiene muchas dotes histriónicas por lo que siempre había sentido curiosidad de cómo consiguió un protagónico junto a Camila Sodi, cuando apenas era un novato en la actuación: “No hablaba, no actuaba nada. Por eso me da curiosidad, porque nunca volvió a hacer nada. De la noche a la mañana aparece en una novela y luego no vuelve a salir en nada”, respondió el conocido villano.

Cabe recordar que tanto Nacho como Laura continúan su estancia en el controvertido programa, por lo que hasta el momento ninguno ha expresado su opinión al respecto.