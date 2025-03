El reconocido actor y comediante dominicano Fausto Mata visitó Puerto Rico, un lugar que considera su segunda casa, para presentar su más reciente proyecto cinematográfico, “Los rechazados”, en cartelera desde la semana pasada.

“Aquí me siento como en casa. Siempre veo las mismas caras, el mismo trato, el mismo cariño… algo que valoro mucho en estos tiempos”, confesó durante su estancia en la Isla para promocionar una película que marca un giro importante en su carrera, alejándose de la comedia que lo ha caracterizado y adentrándose en el drama.

En esta aventura, un grupo de inadaptados sociales se enfrenta a una misión secreta en las profundidades del océano con el destino del mundo en sus manos. Mata interpreta al suboficial Bermúdez, quien debe asumir el liderazgo del grupo de ocho personas a quienes la sociedad había descartado, pero que terminan siendo clave en una importante misión.

“La película habla mucho de la unión y de que no debemos juzgar a las personas por su apariencia o su pasado. Al final, estos ‘rechazados’ se convierten en héroes”, explicó el actor.

El rodaje se realizó dentro de un antiguo barco militar prestado por la Marina de Guerra y en helicópteros prestados por la Fuerza Aérea dominicana.

“Estar ahí adentro fue toda una experiencia. Los espacios eran estrechos e incómodos. Me hizo pensar en cómo lo hacen los marinos en la vida real. Todo es delicado, cualquier movimiento puede alterar el rumbo de la nave”, compartió el actor.

Acostumbrado a hacer reír al público, Fausto confesó que interpretar un personaje serio le generó ansiedad al principio del rodaje.

“Soy comediante y me cuestionaba todo el tiempo si lo estaba haciendo bien. Yo respiro con el humor, me gusta ver a la gente reír, pero esta vez no podía soltarme”, relató.

Sin embargo, al tercer día de filmación encontró la manera de adaptarse a su rol y conectar con el drama de la historia.

“Fue un proceso difícil, pero bonito. La crítica ha sido buena y eso me llena de orgullo porque demuestra que también puedo hacer drama”, añadió.

Para Mata, “Los rechazados” no es solo un filme de acción, sino una metáfora sobre los héroes anónimos de la vida cotidiana.

“Hay muchos héroes que no vemos: el padre que sale a vender para mantener a su familia, la persona que limpia y te lleva el café cada mañana… Esta película es un homenaje a esos héroes invisibles”, reflexionó.

Aunque su corazón pertenece a la comedia, el actor expresó su deseo de seguir explorando el drama, incluso en el teatro puertorriqueño.

“Me encantaría hacer teatro dramático aquí. La gente me conoce por hacerlos reír, pero sería bonito que también los hiciera llorar, que sientan otra parte de mí como actor”, afirmó.

Con “Los rechazados”, Fausto Mata demuestra su versatilidad y da un paso firme hacia nuevos territorios artísticos, mostrando que detrás del comediante hay un actor capaz de emocionar y sorprender.