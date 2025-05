La primera mujer meteoróloga de Puerto Rico, Ada Monzón, celebra su cumpleaños este lunes llena de “salud, amor y alegría”.

La fecha no pasa desapercibida, pues, como bien lo dice “son 60 años de vida plena” y de crecimiento, que le ha dado la sabiduría para “elegir mis batallas, abrazo a quienes me hacen bien, sirvo con todo mi corazón y camino lejos de los que no aportan luz a mi vida”.

El reflexivo mensaje fue compartido por la científica en sus redes sociales.

“¡Hoy 12 de mayo celebro con ustedes otra vuelta al Sol! No es cualquier número… son 60 años de vida plena, vividos con salud, amor y alegría. Le doy gracias a Dios por cada uno de los 21,900 días y 525,600 horas que me han forjado con propósito y amor.Mi esposo y mis tres hijas son mi motor, mi fuerza y mi mayor alegría. Rodeada del amor de mis seres queridos, llego a este nuevo capítulo con sabiduría, claridad y paz. Hoy sé elegir mis batallas, abrazo a quienes me hacen bien, sirvo con todo mi corazón y camino lejos de los que no aportan luz a mi vida.Tengo experiencia, energía, inteligencia y sueños por cumplir. Estoy orgullosa de lo logrado, y sigo segura hacia delante cada día porque sé que soy fuente de confianza, resiliencia e inspiración para los que me quieren, dependen y rodean.Gracias por seguirme, y por darme su respeto, cariño y amor. ¡Que sean muchos años más de celebración!”, expresó Monzón.

Con más de tres décadas destacada en su labor de informar, la meteoróloga es la fundadora y presidenta de la Junta de Directores del EcoExploratorio.

Además de sus redes sociales, Monzón mantiene la cercanía con la audiencia a través de WAPA-TV y WKAQ-580 am.

Según su portal, Monzón tiene un bachillerato en Matemáticas, con concentración en Física de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Río Piedras y una Maestría en meteorología, de Florida State University.

También ha recibido grados Honoris Causa por sus aportaciones.

Laboró como pronosticadora y Warning and Preparedness Meteorologist en el National Weather Service en Puerto Rico, fue profesora en la UPR, Río Piedras y laboró en FEMA.

Ada es científica, educadora, comunicadora, y presentadora en las materias de ciencias, espacio, amenazas naturales, cambio climático y resiliencia.