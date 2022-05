El veterano periodista Felipe Gómez Martínez, quien se unió a NotiCentro en el 2018, firmó un acuerdo multianual con Wapa Televisión. Además, oficializó su rol como presentador de las ediciones de fin de semana, junto a Sylvia Verónica Camacho, el cual ejerce desde julio de 2021.

“Agradezco inmensamente a Wapa TV por ofrecerme esta nueva oportunidad para continuar ofreciendo el periodismo de calidad que el público merece. La oferta de ancla de fin de semana, así como el acuerdo multianual, lo considero un reconocimiento al esfuerzo y dedicación demostrado desde que me integré al extraordinario equipo de profesionales de NotiCentro en el 2018. Este nuevo reto me produce un gran entusiasmo, y lo asumo con el compromiso y verticalidad que me ha caracterizado en mis 38 años de servicio al pueblo a través del periodismo”, expresó Gómez Martínez mediante comunicado de prensa.

Su verticalidad y pasión por el periodismo le han hecho merecedor de múltiples reconocimientos y premios otorgados por los gremios periodísticos del país. De hecho, en el 2019, la filial puertorriqueña del Colegio Dominicano de Periodistas le dedicó la Semana de la Prensa, destacando su ética, dedicación y reputación.