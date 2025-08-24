El cantante Félix Torres se convirtió esta noche en el segundo concursante en salir de la competencia “Objetivo Fama”.

El concursante de 27 años solo obtuvo el 43.1% de los votos del público, por lo que Santiago López, por segunda ocasión en el “reality show” de Telemundo, ganó la salvación.

“Esto era un sueño que tenía desde niño, sí, es algo triste, pero es el comienzo de la carrera”, manifestó el artista, quien se trata del primer puertorriqueño en despedirse del concurso musical.

Kevin llegó a interpretar el tema "Eazt" de Jay Wheeler junto a Gustavo. ( Suministrada )

Kevin logró tener su oportunidad de interpretar el tema “Eazt” del reguetonero Jay Wheeler junto con Gustavo, quien ahora se encuentra en la zona de peligro junto al boricua Emmanuel.

A principios de la cuarta gala, la presentadora Jimena Gallego confirmó que más de medio millón de votos se registraron en esta ronda.