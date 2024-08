El presentador del programa “Jugando Pelota Dura”, de TeleOnce, Ferdinand Pérez, ofreció disculpas la noche del viernes luego de que se le zafara una palabrota al aire cuando surgieron problemas técnicos en el espacio televisivo.

La situación sucedió cuando Pérez presentó al analista político Jorge Colberg para que tuviera una intervención, sin embargo, hubo problemas técnicos y problemas con el audio de Colberg lo que provocaba que no se escuchara.

Ante esto, el también productor del programa enfureció y lanzó “me ca&0 en...”, dándose también con sus manos el los muslos.

Su expresión se volvió viral en las redes sociales, sin embargo, algunas personas lo tildaron como una falta de respeto por lo que el presentador aprovechó unos segundos del programa para pedir disculpas.

“Ayer sin darme cuenta hice un gesto y unas expresiones, un poco, para algunos groseras, para otros muy cómicas. Sé que las redes sociales han estado haciendo fiesta sobre el tema y yo me lo he gozado en cantidad, pero quiero aprovechar el espacio para pedir excusas a aquellos que se ofendieron por el comentario que hice. No era mi intención, es una reacción buscando la perfección en este programa. Soy muy exigente para que ustedes allá en su casa reciban la mejor calidad en el producto de televisión y bueno, pues ese esmero buscando la calidad, a veces me lleva a cometer algunos exabruptos como los que tuve ayer. Mis excusas, aquí seguimos jugando pelota dura como siempre. Gracias por el apoyo como quiera”, fueron las declaraciones del también exrepresentante.