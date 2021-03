Encontrarse cara a cara con alguna personalidad de la que ha compartido algún chisme, es una experiencia que no le suele preocupar al productor Fernan Vélez, también conocido como “Nalgorazzi”.

Antes de difundir la información, investigar y corroborar es una tarea que realiza con gran rigurosidad, según compartió quien a partir de hoy a las 5:30 p.m. moderará el programa ¡Qué junte!, junto con Liza Lugo, Sylvia Hernández y Jasond Calderón, por Mega TV.

“Creo que en una o dos ocasiones alguna figura pública que me ha visto en la calle me comenta algo de lo que dije, pero no ha sido algo por la cual yo me tenga que haber preocupado por mi seguridad y ni nada de eso”, reveló. “Más bien en las redes sociales me bloquean, pero estoy acostumbrado y hago otra cuenta nueva y veo comoquiera lo que publican. Entiendo que los artistas entienden, quizás una minoría no lo entiende así y lo toman personal, pero la gran mayoría sabe que son figuras públicas y que al publicar cosas en las redes ya está abierto que el público opine y que comente”, dijo el presentador, quien a su vez habló de los esfuerzos que conlleva su labor en el interés de ser el primero en compartir cierta información.

“No me gusta repetir lo que otros medios dicen”, dijo quien hasta la semana pasada formó parte de ¡Mega noche con Héctor Marcano!. “No quiero decir algo que ya gente ha visto todo el día. Este es mi reto diario, conseguir las exclusivas”.

Vélez, a su vez, rechazó que sea una desventaja el que los propios artistas se adelanten y compartan información personal en sus redes.

“El artista muchas veces lo pública porque sabe que los que se dedican a esto, como yo, lo van encontrar, lo van a comentar. La diferencia es que siempre me fijo en muchos detalles que otras personas no se fijan, más aparte de que tengo mis propias fuentes y los propios seguidores míos que me colaboran, me escriben en privado y siempre les doy crédito”, sostuvo el presentador, quien resaltó que suele trabajar solo.

“Todos estos años, más de 20, que llevo en los medios siempre he trabajado solo el caso de los chismes. No tengo equipo de producción. Solo en Dando candela (Telemundo) había un equipo de producción, pero ahí yo no tenía injerencia. Lo mío fuerte era cuando estaba en la radio (El Circo de La Mega), y mi segmento con Marcano, Primero con El Nalgo. Y nunca me he inventado un chisme, ni por rating ni por ocupar un espacio. Nunca he tenido la necesidad”.

Si bien disfruta poner al día al público con el acontecer de reconocidas personalidades, confesó que hay líneas que no cruza.

“A mí me llega mucho tipo de información de muchos artistas conocidos, otros no conocidos, información variada, pero ya cuando están hablando de un rumor, de que el artista está en malos pasos, está en drogas, ha cometido un crimen o algo que yo no tenga la evidencia, no acostumbro hablar de eso. Prefiero no tocar esos temas”, expuso. “Mi propósito, aparte de que la gente se informe primero, es pasarla bien, que se rían, que se vacilen la información. Hay temas que yo no toco, y ese es uno de ellos, cuando son cosas muy personales”.

Del mismo modo, ha declinado revelar exclusivas por petición de la persona a quien investiga.

“Algunas veces el artista, cuando le consulto la información y me dice que es cierto, a veces me dice ‘no, Fernan, no lo digas porque me puede traer problemas en mi matrimonio, me puede traer problemas de otra índole’, y siempre he respetado cuando el artista me dice por favor no lo digas”, confesó. “Mi trabajo no es destruir, no es hacer quedar mal a un artista cuando me pidió que no lo hiciera. Yo no soy ese tipo de persona. Muchas veces me lo piden y respeto mucho eso aun pensando que es mi trabajo, que tengo que tirar información de farándula”.

Sobre ¡Qué junte!, Vélez se siente pleno ante la oportunidad de conectar una vez más con el público.

“Estoy bien contento y la gente que va a seguir enterándose de las exclusivas, los mejores chismes de la farándula y tener el mejor vacilón al que los tengo acostumbrado por más de 20 años”, afirmó con marcado entusiasmo sobre el espacio de Spanish Broadcasting System que se transmitirá en vivo de lunes a viernes por espacio de hora y media, y que también contará con su personaje “Jaime Gravy”.