“No puedo estar más contento”.

El productor Fernan Vélez, también conocido como “Nalgorazzi”, celebra regresar con su personaje de chismes a la televisión y la oportunidad de entretener con la picardía que lo caracteriza al revelar información o realizar entrevistas.

“Estoy loco por empezar. Tengo un bajón terrible de chismes”, afirmó Vélez, quien moderará el segmento “Primero con El Nalgo” a partir de la semana próxima los lunes, miércoles y viernes en el programa ¡Mega Noche con Héctor Marcano!, que se transmite a las 7:00 p.m. por Mega TV.

“Uno con el tiempo va madurando para presentar la mejor versión de uno, pero lo que no va a cambiar es mi estilo de conseguir las explosivas entrevistas que tú no ves ni escuchas en otros medios, ni la picardía a la que tengo acostumbrada a la gente, que se enteren primero pero, a la misma vez, hacer reír y que se vacilen la noticia o la entrevista”, dijo sobre el formato el comunicador, quien en diciembre del año pasado renunció a El Circo de La Mega, y en mayo terminó sus funciones en el programa Dando Candela (Telemundo) tras su cancelación.

PUBLICIDAD

“Estoy nuevo, listo para volver a hacer lo que tanto me apasiona, pero sin la necesidad de madrugar, durmiendo mis ocho horas, descansando bien”, destacó haciendo referencia a cuando contaba con poco tiempo de descanso por la carga laboral, razón que reveló para su salida del programa radial mañanero.

“Eso todavía me tiene más contento, aunque fueron muchos años que me lo disfruté, aprendí muchísimo con ‘El Ganster’ y Funky (Joe). Lo único que tengo son palabras de agradecimiento a ellos por todo lo que me enseñaron y todo lo que aprendí en el programa y lo tanto que me disfruté haciendo mi trabajo de productor, que no solamente eran chismes, (también) era conseguir los invitados, temas del día, las entrevistas, de todo”, añadió sobre la experiencia de 17 años que comenzó con el espacio radial El Bayú, en SalSoul.

De paso, aclaró que el personaje de “El Nalgo” dista mucho de su personalidad.

“Es una gran diferencia porque ‘Nalgo’ es un personaje que le encanta buscar información, cosas de los artistas, de figuras públicas, los bochinches, las cosas que nadie nota. En las redes sociales estoy de siempre husmeando”, detalló. “Fernan es una persona totalmente diferente. Soy una persona bien privada. No me meto en la vida de nadie. Siempre he sido así. Soy una persona bien reservada, de verdad. Lo único en lo que me parezco es que me paso haciendo chistes con mis amigos y mi esposa”.

Por otro lado, los martes y jueves Vélez continuará con su personaje “Jaime Gravy”, que comenzó en junio en el mismo programa.

PUBLICIDAD

“Es un personaje que yo hacía hace años en El Circo de La Mega”, mencionó. “Él entrevista estas personas que muchas veces son personas serias. Me gusta conseguir personas que no sean de las que hay por ahí todos los días, de los medios, sino alguien diferente. Gracias a Dios ha tenido la aceptación de la gente, sin decir vulgaridades ni palabras soeces”, describió Vélez, quien formará parte del equipo de producción del programa.

La oportunidad de continuar trabajando con Héctor Marcano también lo tiene muy contento.

“Me dio la primera oportunidad cuando me gradué en el 2001 de comunicaciones en (la Universidad de) el Sagrado Corazón. Esa primera llamada para trabajar en radio me la dio él, y siempre me siento agradecido y siempre lo diré. Imagínate, volver a trabajar con él es un placer, y con todo el equipo de trabajo. Me han recibido superbién. Estoy superfeliz de regresar a mi casa”.