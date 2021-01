La carrera artística de Fernando Allende lo ha llevado a través del tiempo a un público mayormente adulto, pero ahora tiene la oportunidad de dar a conocer su voz entre la grey infantil como narrador del cortometraje animado “La pequeña torá tatuada”, producido por la Fundación Shoah del cineasta norteamericano Steven Spielberg.

La historia audiovisual de 21 minutos se basa en el libro infantil con el mismo título escrito por Marvell Ginsburg y aborda el tema histórico del Holocausto de forma accesible a los niños lectores. La banda sonora corresponde a la Orquesta Sinfónica y el Coro de Moscú.

“Estar en contacto con la gente menuda, con las niñas, con los niños, es importantísimo, porque es ahí donde está la semilla. Lo que se siembre en esas mentes fértiles, jóvenes, es lo que seguramente van a producir, así que para mí es un orgullo participar en este proyecto que está dedicado especialmente para esas mentes jóvenes, porque sentimos que en manos de ellos es donde está realmente el futuro”, expuso.

Sobre la historia, opinó que “esto sucede hace décadas atrás, sin embargo el mensaje que estamos tratando de ofrecer es que esta tragedia histórica no vuelva a repetirse. En nuestro planeta siguen ocurriendo situaciones semejantes a estas y creo que tiene que ver con crear conciencia acerca de este momento para que no vuelva a suceder y si está sucediendo, que se detenga, porque esas son injusticias que no acabo yo de comprender”.

“Inmediatamente dije que podían contar conmigo, y esto ha sido una labor muy hermosa”, expresó Allende desde Puerto Rico, donde reside. “Tanto Spielberg como la organización Shoah y las personas en Aspen que estaban produciendo el proyecto desde un inicio hablamos de la posibilidad de que fuera ofrecido gratuitamente a toda persona que quisiera accesarlo, es por eso que la producción se hizo en inglés y en español”, detalló.

El cortometraje estará disponible para el público a partir de la segunda semana de febrero, cuando ya se sabrá si entró o no entre las producciones nominadas a la próxima edición de los premios Oscar. Según el narrador, el proyecto pasó la etapa de preselección.

“Tenemos mucha esperanza porque lo que recibiríamos con esta atención por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood es conquistar más almas, más corazones, darle más difusión a este proyecto que estará gratuitamente para toda persona que quiera tenerlo”, destacó.

A la par con la promoción de este cortometraje, Allende se mantiene activo a través de las redes sociales para ampliar su grupo de seguidores, además desarrolla un proyecto musical que espera llevar a la pantalla y lanza esporádicamente los temas de un álbum de temas populares en el género country llevados al bolero junto con mariachis.