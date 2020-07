Los amantes del buen cine internacional tendrán la oportunidad de disfrutar, una vez más, de una amplia variedad de películas reconocidas y premiadas provenientes de más de una decena de naciones europeas como parte del regreso del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico en versión virtual.

La undécima edición, apoyada por la Alliance Française Puerto Rico, se llevará a cabo del 14 al 28 de julio, y en cumplimiento con el distanciamiento físico ordenado por el gobierno debido a la pandemia del Covid-19, será a través de la página web www.festivaldecineeuropeo.com. Podrá tener acceso al programa de películas desde sus computadoras, teléfonos móviles, el buscador web de los Smart TV o utilizando Apple TV.

El festival, que cada año recibe a sobre 5,000 fanáticos del cine europeo, y que incluye, por primera vez en su historia, y en Puerto Rico, películas y cortometrajes con tecnología asistiva para sordos y no videntes, contará con la presentación de 20 películas en formato digital de géneros variados provenientes de 12 países de Europa, entre ellos, Alemania, España, Francia, Italia, República Checa, Países Bajos, Rusia, Rumania, Finlandia, Reino Unido, Irlanda y Suiza.

Para el disfrute de toda la familia, se exhibirán dos películas familiares (PG-13) provenientes de Alemania y de Francia: “Cleo, galardonada en el prestigioso festival de cine de Berlín, y “Le Grand Bain” (El Gran Baño), una de las comedias más exitosas de Francia.

Se anunció, además, que este año el Festival de Cine Europeo viene más “picante” de lo usual, pues presentará dos filmes para adultos: “We!”, de los Países Bajos y “Acid”, directamente de Rusia.

Entre la gran variedad de géneros que figuran en cartelera para esta edición, se confirmó la proyección de cuatro películas que presentarán diferentes perspectivas sobre la vida femenina: del República Checa nos llega “Women On The Run”, la historia de una madre y la relación con sus tres hijas mientras las cuatro entrenan para un maratón; “Vagenda Story”, una comedia de Suiza, nos hablará sobre los temores y preocupaciones que pueden ocurrir una vez se pasa de los 30 años y uno desea tener hijos; “Las Invisibles”, de Francia, nos presenta la historia de varias mujeres que trabajan y viven en un centro para féminas sin hogar, quienes en tres meses deberán hacer lo imposible para que dicho centro no cierre tras una orden gubernamental; y “Aurora”, de Finlandia, nos presenta una comedia sobre la vida de una joven finlandesa cuyos planes de irse a Noruega son tirados por la borda luego de conocer a un joven iraní que necesita casarse para obtener asilo con el fin de proteger a su hija.

Dentro del marco de la edición 2020 del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico también tendrá lugar la Competencia de Cortometrajes Puertorriqueños, “Cortadito”, programa que celebra este año su octava edición con la muestra de cuatro cortometrajes de jóvenes cineastas locales, y que es parte integral de las actividades que realiza el Festival.

“Cortadito” iniciará con una premiere en línea a llevarse a cabo el 15 de julio a las 8:00 p.m. y el anuncio de los cortos ganadores será el 29 de julio a las 7:00 p.m., ambos eventos a transmitirse en la página web oficial.

Una marcada novedad que presenta la edición de este año es que, gracias a los fondos de la Fundación Ángel Ramos, Fundación Puertorriqueña para las Humanidades, el National Endowment for the Humanities, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el National Endowment for the Arts, el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico presentará, por primera vez en la historia del País, todos los cortometrajes en competencia y dos películas europeas con subtítulos asistivos y audiodescripción para beneficio de la comunidad sorda y no vidente. Subtítulos asistivos estarán disponibles para otras tres películas europeas.

Los pases digitales para tener acceso y poder disfrutar de las 20 películas de esta edición estarán a la venta a través de la página oficial del Festival www.festivaldecineeuropeo.com.

Para información adicional sobre el festival, acceda a la página oficial o visite las redes sociales.