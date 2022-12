Con la Navidad cada vez más cerca, el mundo entero comienza a poner en práctica todas las costumbres cercanas a la esperada fecha. Aunque las tradiciones cambian según el país, el amor por las películas de estación es algo internacional y Home Alone la lista de los clásicos imperdibles para la época festiva. Ya llegado diciembre, el film se volvió el centro del debate en las redes, pero no solo porque es el momento del año perfecto para disfrutarla nuevamente, sino porque trascendió una escena eliminada que dejó a los fans preguntándose por qué no fue incluida en la versión final.

Más de tres décadas atrás, el cineasta John Hughes junto al guionista y director Chris Columbus tocaban las puertas de los grandes estudios de Hollywood con una audaz propuesta en mano: una comedia navideña que tenía como protagonista a un niño olvidado por sus padres que debía defenderse de un grupo de criminales. Tras varias respuestas negativas, finalmente acudieron a la persona correcta y en 1991 Home Alone llegaba a las salas de cine de todo el mundo de la mano de Fox.

A pesar de contar con un elenco compuesto mayoritariamente por nombres desconocidos y de que muchos consideraron la propuesta inicial un tanto siniestra, el film fue un éxito de taquilla y pasó a convertirse en uno de los clásicos navideños más grandes de los últimos años.

Home Alone, como es su título original, terminó siendo la primera de varios tomos que incluyeron spinoffs, precuelas y secuelas. Asimismo, fue la inspiración de decenas de obras con conceptos similares y el rostro sorprendido de Macaulay Culkin -quien da vida al travieso protagonista- es una de las imágenes más reproducidas de la cultura pop.

No fue solamente el pequeño Kevin McAllister quien logró ganarse el título de personaje preferido, sino que cada uno de los integrantes de la historia cuenta con su propia legión de fans. Especialmente “los bandidos mojados”, los ladrones más simpáticos y queridos de la década de los 90.

Mientras Kevin está solo en su casa luego de que sus padres se lo olvidaran al irse de viaje, Marv (Daniel Stern) y Harry (Joe Pesci) ven la oportunidad perfecta para intentar entrar a robar. Sin embargo, se encuentran con un contrincante digno de temer ya que, con su mente acostumbrada a pensar travesuras, el menor de los McAllister logra defenderse haciendo pasar a los villanos el peor momento de sus vidas.

La gran química del dúo y sus constantes incidentes los ubicaron entre los favoritos de la audiencia y es por eso que, cuando se filtró una escena suya eliminada, los fans se indignaron al no haberla visto en la versión final de Mi pobre angelito.

En dicho fragmento, el cual dura menos de un minuto, los dos están en el auto y, cuando en la radio empieza a sonar un villancico navideño, la cantan cambiándole la letra por una que refleja sus deseos de robar todos los hogares que encuentren descuidados.

Más allá de que la secuencia no llegó a ser vista en la pantalla grande, gracias a las redes sociales se volvió viral y recibió el reconocimiento y el cariño merecido.