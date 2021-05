Desde que Florinda Meza se enteró de que el hijo de “Chespirito”, Roberto Gómez Fernández, prepara una serie biográfica sobre la vida del artista, la actriz busca que la incluya en las negociaciones que tengan que ver con lo relacionado a quien fue su esposo y que se defina a quién o quiénes corresponden los derechos de la vida e imagen de Roberto Gómez Bolaños.

“Lo que busca Florinda es aclarar a quién y cómo corresponden los derechos biográficos de don Roberto, nada que tenga que ver con la propiedad intelectual de Chespirito, de esta franquicia de los personajes no hay duda quién es el titular, que es el señor Gómez Fernández, sino específicamente de la vida y la imagen de don Roberto Gómez Bolaños, porque eso no fue mencionado en el testamento”, señaló en entrevista Guillermo Pous, abogado de Meza.

El abogado aclaró que no es un capricho o un intento de tomar ventaja de Florinda, pues solo quiere que la tomen en cuenta y que la situación legal se aclare.

“No es que esté pidiendo revisar la herencia u obtener algo adicional, simplemente esto que le corresponde, ¿por qué? Porque se supo que el señor Gómez Fernández estaba negociando o estaba ya en una etapa de preproducción para la bioserie de su padre. Este es un derecho que él no tiene o por lo menos no adjudicado. En todo caso, sería del estudio que se está haciendo, o bien le correspondería a todas las partes, es decir, tanto a la señora Meza como el señor Roberto Gómez Fernández y a las cinco hermanas de él. Ella no está buscando algo que pretenda adjudicarse, sino que se reparta como deba ser”.

Pous enfatizó que Florinda es autora y coautora de muchos guiones de la saga Chespirito.

“Su marido don Roberto la designa a ella como la encargada de resguardar la integridad de la obra y señala una restricción en donde indica que forzosamente ella siempre debe formar parte de todas las negociaciones que existan de los derechos de Chespirito, eso ella lo conocía, la manera en que quería que fueran tratados estos derechos”, aclaró.