El nerviosismo para hoy está tan presente como cuando hizo su primera aparición en televisión hace cerca de 20 años.

El actor y comediante Francis Rosas confesó que lleva días en cuenta regresiva para el estreno esta noche de Acuéstate con Francis. Si bien la emoción lo invade por ver más cerca la realización de un anhelo que comenzó hace 15 años, confesó sentirse apoderado por los nervios ante el inicio de una nueva etapa que delega bajo su responsabilidad el protagonismo de un espacio televisivo en vivo.

“Estoy nervioso, pero ansioso de que comience, de que el público disfrute de los que ya hemos preparado”, reveló el artista, quien además de presentador, figura como productor ejecutivo del proyecto que se transmitirá de lunes a viernes a las 10:00 de la noche por TeleOnce.

Los sentimientos lo llevan a recordar lo que sintió con la oportunidad inicial que tuvo en la televisión, en noviembre de 2001, en un programa del comediante Raymond Arrieta.

“Las emociones de esa primera vez, igual las tengo aquí… una emoción de ‘wow… lo estoy logrando’”, dijo ilusionado. “No ha cambiado nada, un jibarito de Sabana Grande lograr estar acá, sin pala, sin nada. Todo fue ganado, sacrificado también. Mi familia se sacrificó también para que se me dieran estas oportunidades”, añadió visiblemente emocionado.

Al hablar del formato del programa nocturno, que similar a otros integrará entrevistas con invitados, sketches y participación musical, compartió lo que lo distinguirá de la competencia.

“La dinámica y la interacción va a ser mucho más diferente”, aseguró. “Es más un jangueo. Esto es para despejarnos la mente por la noche, y disfrutarlo relajado”, añadió.

“Quiero que el concepto, que es un late night, sea uno de completo agrado. Quiero llenar las expectativas de todo el mundo, complacer, que entiendan que es un programa variado”, reiteró sobre la propuesta que creó junto con su socio de Rosas N’ Pitbull Entertainment LLC, José Luis Vázquez Coriano, apodado “Pitbull”.

“Este sueño nació hace 15 años. José Luis es uno de los que voy a vivir eternamente agradecido, que es el hombre que se ha mantenido conmigo en todo esto. Él fue la persona que me audicionó para estar con Raymond. Ahí fue que nos conocimos, y me ha tenido en la mirilla para hacer otras cosas”.

El comediante, quien resaltó su interés en promover talento nuevo como parte de la oferta del show, declinó confirmar si los actores Danilo Beauchamp y Alejandro Gil formarán parte oficial del nuevo programa, tras su salida de Mega TV.

“Danilo y Alejandro es bien probable que se den la vuelta, ya que algo que distingue este programa y este canal es que vamos a aceptar a todo el talento posible que quiera, de cualquier canal, de cualquier horario”, afirmó. “Esto es para apoyarnos mutuamente y están más que bienvenidos todos los canales”.

A insistencias de este medio para especificar la posibilidad de que sus amigos se integren como parte de los recursos del espacio televisivo, confesó que ha sido una idea que ha rondado su mente.

“A mí me encantaría, pero no me atrevo a hablar de los tipos de arreglos que ellos están haciendo, dónde se están reuniendo, con quién, pero sí es algo que hemos hablado… pero ahí está, por el momento”. El artista compartió cómo se ha ido preparando para lograr un desempeño sobresaliente con el nuevo programa.

“Me ayuda mucho lo que son los programas como No te duermas, Arsenio Hall, Marcano. Veo ese tipo de entrevistas y el tipo de dinámica. Incluso recuerdo la misma experiencia que tuve en Gana con ganas (2015 a 2016), porque es un concepto que puede haber aquí, lo que son los juegos. Y más que todo, la experiencia, el tiempo que me ha tomado de estudiar, hacer mi carrera”.

Asegura estar soltero

Aunque el mes pasado el productor Fernan Vélez, también conocido como “Nalgorazzi”, reveló que el presentador está enamorado, Francis negó tener pareja sentimental.

“No, no tengo novia”, respondió enfático. De paso, compartió las cualidades que interesa encontrar en la persona con quien se vuelva a dar una oportunidad en el amor.

“Siempre he mirado lo mismo, una persona real, una persona que quiera a su familia, una persona familiar, humilde. Que sea una persona fajona, que haya luchado por los suyo. Una persona amorosa también, es bueno… uno siempre tiene ese lado de que tú quieres estas ñoñerías, por decirlo así. Una persona amable que tenga los pies en la tierra”.

Al hablar del pleito legal tras su repentina salida de las producciones de Gilda Santini y Emmanuel “Sunshine” Logroño en Wapa TV, en la demanda bajo las firmas Producciones Sanco Inc. y Miranda LS Inc. en su contra por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios e interferencia contractual, una vez más expresó sentirse complacido con la decisión del juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, al denegar una solicitud de injunction preliminar presentada por los demandantes para iniciar labores en TeleOnce.

“Fue un no ha lugar al injunction, que fue un susto, pero gracias a la asesoría legal entendí que esto es algo que yo podría hacer. No me he reunido recientemente, pero mis abogados siempre me mantienen al tanto de lo que está ocurriendo”.

Más allá de cualquier preocupación, el presentador fue enfático en expresar su reconocimiento por el apoyo de la audiencia a lo largo de su trayectoria.

“Mi agradecimiento eterno al público que me ha acompañado desde el día uno y a los que se han unido en el camino. Gracias por darme la oportunidad. Mi aspiración es entretener. No me veo haciendo otra cosa que no sea sacándole una sonrisa a alguien o ayudándolo a despejarse la mente, en especial en momentos difíciles”.