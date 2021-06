El actor y comediante Francis Rosas anunció su decisión de renunciar al programa El Remix (Wapa TV) con la intención de emprender nuevos horizontes profesionales.

En una carta compartida en sus redes sociales, detalló que dentro de las dos décadas de su carrera profesional, el anhelo de ejercer como productor ejecutivo de su compañía Rosas ‘N Pitbull Entertainment LLC figuró entre sus prioridades.

“Desde la primera vez que me trepé a un escenario quería que esto fuera parte de mi vida”, afirmó en el escrito. “Tuve la dicha de ir a una audición donde mi actual socio/vicepresidente de Rosas ‘N Pitbull/amigo Jose Luis Vazquez Coriano me vio apto para comenzar con mi sueño hace 20 años atrás. Durante el camino decidimos hacer varios pilotos para crear nuestra propia casa productora. No tuvimos esa oportunidad de inmediato como pensábamos, 15 años más tarde; sin quitarnos, nos llegó “, expresó.

El artista agradeció a los productores Sunshine Logroño y Gilda Santini por la oportunidad de laborar junto a ellos, y por el aprendizaje derivado. De hecho, en enero de este año Rosas había renovado contrato para continuar formando parte del elenco de El Remix y participar de las comedias de Pégate al mediodía. “Me halaga saber que mi talento es valioso y me han hecho ofertas muy tentadoras. Pero cuando tu sopesas tu experiencia, tu familia, quedarte en el lugar que te vio crecer personal y profesionalmente, donde están los líderes, eso tiene mucho más valor para mí. Por eso, me quedo en mi casa, en WAPA”, sostuvo entonces mediante comunicado de prensa, y reveló que “extendemos esta relación de familia por al menos dos años más”.

En el anuncio compartido hoy, el actor no reveló la fecha de efectividad de su renuncia, ni confirmó si su plan es ir a trabajar a TeleOnce, como se rumora.

“Les seguiré dando todo lo mejor de mí”, se limitó a expresar en la misiva. “Les apareceré en la pantalla chica con grandes propuestas pronto”.