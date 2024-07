“Yo no sabía cómo iba a llegar a la final, pero sabía que iba a llegar”.

Contrario a lo que muchos pudieron pensar de su participación en “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión, Franco Micheo estaba claro de estaba más que preparado para hacer un buen papel y avanzar en la competencia.

El productor de contenido se convirtió anoche en la segunda celebritad que obtiene la distintiva chaqueta azul que vestirán los finalistas del “reality show”, lo que lo coloca más cerca de consagrarse como el mejor y de paso ganar el premio de $40,000.

“Al principio tenía como un optimismo precavido pues no sabía qué esperar y no me quería emocionar mucho. Pero igual por otro lado pensé, ‘yo llevo ya toda mi vida adulta cocinándome a mí mismo...’. En casa somos bien de cocinar; cocinamos de todo, o sea que tenemos una gama bien balanceada ya sea en cuestión de platos criollos, platos internacionales, de vez en cuando nos vamos veganos. O sea, que en cuestión de mi paladar y las experiencias que tengo tanto probando como cocinando es bastante amplio, aunque no soy un experto en nada. Por eso pensaba que tenía un break... por lo menos aunque no sea ganar, al menos hacer escante”, afirmó.

PUBLICIDAD

Franco destacó como uno de los asuntos “cruciales” de la competencia haber estado expuesto a una variedad de platos.

“Eso te da una ventaja competitiva increíble porque a la hora de visualizar lo que estás haciendo tienes una mejor idea que la persona que nunca lo ha hecho”, reflexionó quien considera como su desempeño “más desastroso” el reto de las frituras en el episodio en que hizo pareja con Jay Fonseca. Ese día debía preparar cinco frituras, de las que solo logró hacer y dos no estaban completamente cocidas.

En ese sentido entiende que lo más difícil de la competencia ha sido ajustarse en cada reto a la presión del tiempo: “Es bien difícil traducir esa presión que uno siente por el tiempo... es bien difícil tú estar en tu sofá y apreciar lo rápido que se va, lo difícl que es cocinar bajo esa presión, lo fácil que es cometer un error y después no tener tiempo para corregirlo”.

¿Qué estrategias ha usado Franco para mantenerse adelantando en cada reto?

“Desde el principio he tenido la presencia mental de estar bien atento a todo lo que dicen los jueces, no solo cuando nos dan la receta al principio, sino que siempre cuando ya estamos preparando la cocción nos van soltando pequeños ‘nuggets’ de información, y siempre he entendido que todo lo que nos están diciendo es con una intención. Así que yo he estado con los oídos bien parados a todo lo que nos dicen”.

Claramente se ve como un contendor al título del Super Chef, ¿pero contra quién?

PUBLICIDAD

“Saudy, que fue la primera finalista, lleva varias semanas haciendo un trabajo de respeto, y no solamente cocinando, sino a la hora de presentar el plato. Bebesauro también viene mejorando. No sé cómo pero siempre deja esa estación limpia, la presentación impecable... Melina y Braulio son bien fajones los dos... Y todos sabemos que Luisito es como el conector del programa. Todas las personas que están vivas. Yaiza... yo pienso que ha sobrepasado. Yo pensaba que se iría rapidito, ella no durará mucho. Ya los que quedan, cualquiera puede ganar. Es cuestión de quién tenga un buen día”.

“Super Chef Celebrities” va al aire de lunes a viernes, a partir de las 7:00 p.m., por Wapa TV.