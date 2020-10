Un reto. Así describió la actriz Ana Isabelle el imitar a Yizette Cifredo en la parodia del debate “Convénceme” que transmitió ayer el programa Raymond y sus amigos. Fue en el programa ¡Ahora es! de Univision, que anima la propia Cifredo, donde ambas pudieron intercambiar reacciones en un divertido encuentro.

“Yo jamás pensé que a Puerto Rico le iba a encantar tanto mi trabajo ayer. Yo me lo disfruté. Yo quería que fuera algo bien hecho, no quería ni burlarme ni crear mucha controversia, yo lo que quería era simplemente exagerar un poquito lo que tú eres”, le confesó Ana Isabelle a Cifredo.

La artista relató en el programa que no tuvo mucho tiempo de prepararse para la parodia, ya que fue el mismo domingo en la tarde que le avisaron para participar del espacio de comedia que se transmite los martes. “La verdad es que el equipo allá me ayudaron muchísimo, con el libreto… agarraron lo mejor del debate, los highlights…”, contó.

“Fue un reto para mí el mirarte, el observarte, agarrar de aquí y de allá”, comentó entre risas la intérprete de “La vida es bella”, quien además le reveló a Cifredo que para perfeccionar sus gestos, “te busqué en las redes”.

La animadora, que desde anoche mismo reaccionó con jocosidad a la parodia y expresó su agrado, solo tuvo palabras de elogio para Ana Isabelle.

“Yo me sentí alagada, lo digo de todo corazón, hizo un excelente trabajo. Ella lo estudió todo, supo integrarlo todo, las manos, todo, todo. Yo estaba impresionada. todos sabemos, y si usted no lo sabe, entérese, Ana Isabelle es una artista muy completa, ella canta, ella baila, ella anima, ella actúa, es músico en todo el sentido de la palabra, pero yo no sabía que hacía parodia y comedia también”, exclamó Cifredo.

“Yo me alegro que esto que pasó, de alguna manera nos haya conectado, pero no tan solo que nos haya conectado, que le haya dado a la gente, que le recuerde a la gente, lo buena que eres, lo grande que eres. Te respeto mucho, hiciste un trabajo precioso”, le expresó Cifredo a Ana Isabelle, quienes estuvieron acompañadas por el coanimador de ¡Ahora es!, José Santana.