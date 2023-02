Miami. “En cualquier momento, cuando me llegue el amor, estoy lista para recibirlo”.

De esa manera se manifestó Gabriela Marie Mendoza, la boricua que se encuentra entre los integrantes que buscan conseguir a su media naranja en la más reciente temporada del reality show “Enamorándonos”.

La chica expresó en entrevista con Primera Hora que para este 2023, “quiere amar y ser amada”. La joven, natural de Naguabo llegó al palco de los “amorosos” desde septiembre del año pasado y se ha destacado tras cautivar la atención de participantes como Zeus y Juan Carlos.

“Fue muy loco, fue una amiga que ve el programa, ni siquiera yo lo veía, y me dice: ‘Tú, que estás soltera, necesitas ir a este programa para que encuentres el amor’. Y desde entonces estoy aquí”, indicó la naguabeña.

La joven de 25 años ha manifestado que su paso por el programa que transmite TeleOnce de lunes a viernes, a las 9:00 p.m., le ha ayudado a reconocer sus capacidades y sus intereses de vida, tales como quererse ver más a menudo en el mundo del espectáculo.

“No sabía que era capaz de hacer tantas cosas, como proyectarme, pues no estudié nada que tenga que ver con esto. Simplemente estuve en una escuela de artes en la intermedia y lo que sé de actuación, lo sé de ahí. No me creía que era capaz como de pararme frente a las cámaras y proyectarme con mi sonrisa, proyectar lo mejor de mí, no me creía capaz de eso”, apuntaló la madre de Zahira.

“Esta experiencia ha sido sumamente gratificante, ha sido una experiencia que me ha enseñado cosas que ni siquiera yo sabía de mí misma, es increíble”, agregó.

Igualmente, la puertorriqueña sostuvo que su tiempo en el programa, que cumplirá cuatro años en el mes de septiembre, la ha ayudado a descubrirse y conocerse mejor como persona.

“Creo que este 2023, espero una mejor versión de mí, una versión más profesional, más desarrollo en este mundo que es lo que descubrí que me llena y que me encanta”, indicó a este medio.

“Quiero desarrollarme en lo que sea algún programa (de televisión), cualquier oportunidad que se me presente. Estoy dispuesta a tomar los pasos que sean, las clases que sean para perfeccionarme en este mundo”, dijo.

De otra parte, Gabriela también expresó el orgullo que siente por representar la esencia boricua en el show y lo mucho que añora la Isla.

“Extraño mi gente, extraño la comida, extraño las playas, todo es increíble. Puerto Rico es una isla tan pequeña con lo mejor de todo los mundos, esos somos nosotros”, expresó. “Puerto Rico nos conocen por ser tan jocosos, tan alegres, tan despiertos, y para mí, es un superorgullo representar a mi país que tanto amo”.

En fin, la participante exhortó a otras jóvenes que aspiran a encontrar su nuevo amor, sea un individuo o una meta de vida a “que se lancen, que hagan todo lo que puedan, mientras puedan”.

“La real, los esfuerzos, el ser atrevido, es lo que le va a dejar frutos y llevarte a donde tú quieras, a eso que quieres lograr”, acotó.