“Todavía lo sigo asimilando, sinceramente, me tomó por sorpresa”, así se manifestó Gabriela Quiñones tras convertirse en la nueva campeona de “Super Chef Celebrities” y alzarse con el “Pilón de Oro” y el gran premio de $40,000.

La creadora de contenido celebró su más reciente triunfo anoche en la final del “reality show” de Wapa Televisión, donde pisó por última vez la “Súper Cocina” junto a Alfonsina Molinari para preparar ensalada de chayote con cebolla y cilantro, filete de res envuelto en jamón serrano, ñoqui de yautía con tocino y salsa cremosa de cilantro, y un majado de calabaza y batata mameya, así como una piña flameada con ron, “tuile” de coco y crema batida con especias como postre.

Tanto su familia, como los competidores de la segunda temporada del "reality show", celebraron el triunfo de la influencer. ( Suministrada )

“Hubo días que preparamos cuatro recetas, pero jamás preparamos tres cursos en donde cada plato tuviera varios componentes distintos, había que hervir la vianda, preparar la masa, cortarla, amasarla, preparar la salsa, velar que no se separara, pero había que hacer el puré, preparar la ensalada, cocinar el filete, y después hacer el postre, que tenía tres elementos distintos, eso fue mucho”, dijo entre risas, Quiñones en entrevista telefónica con Primera Hora.

La influencer, por consiguiente, manifestó sentirse agradecida no solo por la victoria, sino por compartir el momento junto a su colega actriz, quien se consagró como primera finalista de la competencia culinaria.

“Nosotras no sabíamos quién iba a ganar y yo lo decía constantemente, que tanto Alfonsina y yo éramos merecedoras, porque, incluso, una de las cualidades que admiré de Alfonsina desde el comienzo es lo organizada que es ella, lo cual ese era mi fallo mayor, así que yo aprendí mucho de ella”, sostuvo.

La puertorriqueña también honró compartir con otras figuras, como los también actores Otilio Warrington “Bizcocho” y Yasmín Mejías, a quienes vio desde la pantalla nacional a temprana edad, así como otros colegas como Kedward Avilés, Angie Rivers, Adri Filomeno y la modelo Ivana Carolina, con quienes se vio disfrutando frente a cámaras y desde sus redes sociales.

La influencer sobresalió en su último reto en la "Súper Cocina" ( Suministrada )

“Fue tan lindo la manera en que nos ayudamos, que nunca hubo ese sentido de que, sí, es una competencia, y obvio que todos queremos el premio, pero queremos ganar porque nuestros platos fueron los mejores, nuestro trabajo fue el mejor, no porque hicimos algo para perjudicar al otro compañero. Me encantó la amistad que formamos”, indicó.

Ahora, “¿qué piensa hacer con el premio de los $40,000? ”, preguntó este medio.

“El plan que yo tenía era guardar la mayoría del dinero para el pronto de una casa, si se me da la oportunidad, me encantaría, pero también me gustaría ver cómo puedo, tal vez, sacar una parte del dinero, mínimo, para seguir creciendo en esto, invertir en mí misma. Me encantaría tomar clases de algún tipo de cocina, porque estando aquí, que pude aprender de chefs como el Giovanna Huyke, el ‘pitmaster’ Lucca, Enrique Piñeiro... yo quiero seguir aprendiendo”, respondió Quiñones.

La también madre de Luca, a quien destacó como su mayor admirador y también fan de la cocina, manifestó su anhelo por formarse en el mundo de las artes culinarias, y hasta la apertura de usar sus plataformas para compartir su amor por la gastronomía, ya sea por colaboraciones, o hasta un segmento televisivo.

“Tal vez como no soy una profesional todavía puedo hacer recetas fáciles, como una chica jóven, ‘everyday’, mamá, así que vamos a ver qué pasa con eso”, apuntaló.

Sigue “Super Chef Celebrities” por una buena causa

Quiñones también se expresó emocionada de que “Super Chef Celebrities” regrese el próximo 2 de diciembre con su “Fogón Edition”, donde 12 figuras de Wapa Media aceptaron el reto de pisar la “Súper Cocina” por una causa benéfica.

El canal resaltó que, cada día, los concursantes presentarán platos que serán evaluados por su presentación, organización y sabor, y habrá eliminación diaria.

“Me parece muy lindo y genial. La realidad es que a todo el mundo le ha encantado este programa, y lo digo yo, porque la primera temporada la seguí por las redes, yo me mantenía al día porque había muchas personas participando que yo sigo. Pero con esta segunda temporada, además de participar, comencé a verlo fielmente y me encantó, y no lo digo yo, hubo muchas personas que comenzaron a verla también, unió familias, amistades, mucha gente se juntaba para verlo”, opinó.

El premio para el ganador de esta nueva competencia incluye su participación en la tercera temporada de “Super Chef Celebrities”, así como $10,000 que se le otorgará a la fundación que elija.

“Lo más malo en la cocina es cuando uno se siente bien inseguro. Tú tienes que ir con el ‘mindset’ de que tú lo sabes hacer, porque la mente es poderosa, así que cuándo vas un poco más seguro de ti mismo, habrá recetas que no sabrás hacer, no importa, tú dices: ‘yo voy a poder hacerlo’. Y escuchen a los jueces porque, al final del día, ellos quieren enseñarte, ellos quieren comer rico, ellos quieren que tu comida quede buena”, aconsejó la ganadora.