La actriz venezolana radicada en México Gaby Spanic, se dirigió anoche a todos sus seguidores a través de una transmisión en vivo en Instagram para denunciar el supuesto maltrato del que fue víctima en el aeropuerto a su llegada de Estados Unidos al país Azteca.

Tras el episodio que se generó por dos paquetes de cigarrillos que la actriz, conocida por su participación en telenovelas como “Emperatriz” y “La Usurpadora”, había comprado en su destino anterior, explicó a la prensa que la esperaba afuera de aduanas: “Me maltrataron esta gente”.

“Yo fumo cigarritos sin nicotina y que tengo que pagar impuestos, 600 dólares, y yo estoy ignorante de esa cosa y me están obligando a… Ahí me dejaron esperando más de media hora y multas para todo; querían que firmara un montón de papeles y yo no firmo papales sin ningún abogado”, declaró.

Spanic también afirmó que fue objeto de “discriminación” y “xenofobia”, además consideró que haber estado sola con su hijo y no con un hombre a su lado empeoró la situación. “Eso es discriminación, eso es xenofobia. Me sentí maltratada… Abuso de poder, abuso de autoridad. Unas mujeres de aduanas que se estaban burlando de mí feo”, agregó.

En ese sentido, la artista advirtió que no pagaría la multa ni firmaría nada sin la presencia de su abogado.