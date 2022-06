Es uno de los sueños cinematográficos de Gal Gadot, pero es una película ambiciosa y de gran presupuesto, así que sacarla adelante no ha sido fácil.

La actriz israelí ha sido una de las principales impulsoras del regreso a la pantalla de Cleopatra, la legendaria reina de Egipto que ha sido llevada al cine en múltiples ocasiones y que tiene a su intérprete más famosa, Elizabeth Taylor, en la recordada cinta de 1963 que en su época fue la más cara de la historia y vivió un intenso recorrido para ver la luz. El proyecto de Gadot parece ir por un camino similar.

Originalmente anunciado en octubre de 2020, la nueva “Cleopatra” era respaldada por Paramount Pictures, con la participación de la productora de Gadot, Pilot Wave, e iba a ser dirigida por Patty Jenkins, la misma que lanzó a la actriz a la fama en la saga de “Mujer Maravilla”.

En todo caso, el proyecto partió generando polémica tras el anuncio de una actriz judía para interpretar a la reina de Egipto. Al respecto, Gadot dijo: “Tengo amigos de muchos países y son musulmanes, cristianos, católicos, ateos, budistas y, por supuesto, judíos. Las personas son personas y lo que yo quiero es celebrar el legado de Cleopatra y honrar ese ícono histórico maravilloso que admiro tanto”.

El proyecto, con el tiempo, fue evolucionando y recientemente trascendió que Paramount estaría quitando su respaldo y ahora estaría encontrando una nueva casa en otro estudio, Universal. Además, Jenkins ya no será la directora, aunque seguirá siendo parte del equipo de productores. La cinta ahora será dirigida por Kari Skogland, que el año pasado dirigió toda la serie “The Falcon and The Winter Soldier” y seguirá comprometida con Marvel en la nueva película de “Capitán América”.

Sobre el guion, escrito por Laeta Kalogridis sobre la base de una historia creada por la propia Gadot, no se han entregado mayores detalles. Al respecto, la actriz ha dicho: “No puedo revelar mucho, pero puedo decir que vamos a celebrar la historia de Cleopatra. No solo la vamos a mostrar sexy y atractiva, sino también lo estratégica e inteligente, y también mostraremos el impacto que tuvo y aún tiene en el mundo en el que vivimos. He visto todas las películas de Cleopatra, pero en este caso siento que estaremos contando la historia que el mundo necesita ahora”.

La película aún no tiene fecha de rodaje o un elenco anunciado.

Distintas versiones

Además de la “Cleopatra” que protagonizó Taylor y que llevó a la bancarrota a la Fox en la década del 60, la reina de Egipto ha sido llevada al cine desde los mismos orígenes del medio.

Georges Méliès hizo la primera, en 1899, con su esposa Jeanne d'Alcy en el rol principal. La diva del cine mudo Theda Bara la encarnó en una película de 1917 y Claudette Colbert lo hizo en una también recordada cinta de 1934.

Luego, Vivien Leigh protagonizó “César y Cleopatra” (1945) junto a Claude Rains y la mismísima Sophia Loren fue la reina en una comedia italiana de 1954.

Más recientemente, la chilena Leonor Varela la interpretó en una miniserie de 1999, uno de los roles que la consolidaron en Hollywood.<