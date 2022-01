El comentarista Gary Rodríguez anunció hoy su salida del programa “Lo sé todo”, de Wapa, y prometió que regresará pronto con una nueva oportunidad profesional.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Facebook, donde colgó un mensaje en el que expresaba su satisfacción por el trabajo hecho, e igualmente agradecía al equipo de producción y a la teleaudiencia por la acogida.

A continuación el mensaje íntegro publicado por Rodríguez:

“Desde finales de 2018 he sido parte de la gran familia de Lo sé Todo y Wapa TV ha sido, sin lugar a duda, una experiencia enriquecedora que ha marcado mi carrera con grandes retos profesionales y personales.

PUBLICIDAD

En estos años, me he sentido honrado del trabajo realizado y muy afortunado por el grupo de compañeros profesionales de primera con quienes he laborado, a los que aprecio y admiro. Más aún, en todo momento he gozado de la confianza del equipo de producción, del respaldo de la dirección del canal y, lo más importante, de la aceptación de nuestra audiencia.

Desde que comencé en Lo Sé Todo me enfoqué en una sola meta; llevarle al pueblo televidente la información y el análisis de primera mano, en un lenguaje sencillo -”en arroz y habichuelas” - y siempre con la participación de los protagonistas de la noticia.

Sin embargo, reconocemos que la vida está llena de retos y nos sorprende con nuevas oportunidades de crecimiento profesional.

¡Hoy es un día de esos!! Por eso, he decidido dar un paso al frente y aceptar una nueva aventura en mi carrera como comunicador y analista.

Hoy, me despido de la familia de Lo sé todo y Wapa TV con la satisfacción de haber cumplido cabalmente con todas mis encomiendas y responsabilidades. A mis compañeros de labores y a todo el equipo de producción, gracias por la confianza y la amistad. ¡Les deseo mucho éxito siempre!!

A todos los televidentes; GRACIAS por su aceptación, cariño y respaldo….

Coming Soon!! ¡Pendientes!!”.