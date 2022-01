Su amor por la política lo tenía claro hace mucho tiempo. Su incumbencia en la Legislatura hace más de una década, durante dos cuatrienios, contribuyó a trabajar en su aspiración. Pero lo que el comentarista Ángel “Gary” Rodríguez Miranda nunca imaginó fue que trabajar en la televisión se convertiría en un recurso para continuar con su deseo de servir al pueblo.

“Hace 5 años estaba en la Cámara de Representantes. Hace 6 años, si tú me preguntabas si yo iba a estar en el mundo de la televisión y los medios, yo te decía ‘jamás en la vida’”, afirmó el analista político, quien hoy inicias sus labores en Las noticias de TeleOnce, en las ediciones del mediodía y de las 4:00 de la tarde, tras su salida del programa Lo sé todo (Wapa TV), donde se integró a finales de 2018.

“Todo este proceso de reinventarme también ha venido ha acompañado de oportunidades y conocer gente nueva, un mundo nuevo, gente que me ayudó mucho porque yo llegué ahí como quien dice, de ‘cantazo’, no me dieron un curso, un training. Esto fue poco a poco, uno aprendiendo en el camino, siguiendo los consejos que la gente te da de buena fe”, sostuvo Rodríguez Miranda, quien dentro de su experiencia con los medios se incluye laborar para NotiUno, Z93 y Mega TV.

Si bien sus nuevas funciones en Las noticias lo llenan de entusiasmo, reconoce que decir adiós a los compañeros de trabajo de Wapa TV no fue sencillo. “Llega ese momento en que uno tiene que tomar decisiones y es difícil (despedirse), las relaciones que uno tiene con el equipo de producción, con los compañeros, el talento, con los técnicos del canal, que ya se convierten para uno como familia”.

A partir de hoy, como parte de su intervención en los noticiarios, contará con su segmento El fuetazo.

“Vamos a tener análisis, entrevistas, y cuando alguien se descarrile, si tenemos que meterle el ‘fuetazo’, pues los vamos a hacer”, sostuvo con énfasis, y adelantó la intención de presentar la versión de ambas partes en el asunto implicadas cuando sea meritorio.

“Queremos llevar a la gente las dos caras de la moneda, que la gente vea que si, por ejemplo, tengo a Ángel Figueroa Jaramillo (presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), también tengo que traer a Josué Colón (director de la Autoridad de Energía Eléctrica). Que la gente pueda entender cuál es la problemática a través de un análisis sencillo, entretenido, y que ellos puedan tomar las decisiones”, destacó. “No es un asunto de yo pararme frente a una cámara y dar mi opinión y abanderizarme”, dijo el exlegislador por el Partido Nuevo Progresista.

“Una ventaja que yo tengo de haber estado en la legislatura es que no me pueden pasar gato por liebre”, sostuvo con firmeza, y aprovechó para expresarse en torno a la medida que obliga a un donativo de $5 para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, en Carolina, en la compra del marbete de este año en honor a la legendaria figura deportiva.

“No me puedes decir a mí que aprobaron ese proyecto sin tener ni una ponencia en el proceso legislativo por parte de la fundación o la familia de Roberto Clemente”, señaló, y manifestó que como legislador, “hubiese levantado alguna bandera” en ese sentido porque “ahí tienes un fallo desde el saque”.

El comentarista añadió que su intervención en las ediciones de noticias no se limitará a su segmento.

“Depende de lo que esté pasando”, dijo. “Un día yo puedo estar interactuando con Celimar (Adames) o con Ricardo Currás. Otro día puedo estar integrado con algún panelista invitado. Otro día puedo tener una entrevista, o el mismo día puedo estar en las tres cosas”.

Rodríguez Miranda apuesta a su estilo al comentar sobre el acontecer que aqueja al País.

“A mí me ha ayudado ser yo. Creo que la gente que está en el asunto del análisis político, de la situación de Puerto Rico, buscan demasiadas palabras rebuscadas, palabras de domingo, y quieren sonar o escucharse como los más intelectuales”, observa. “La realidad es que para que la gente entienda, tú tienes que llevarle un mensaje claro, un mensaje entretenido, un mensaje que ellos se identifiquen, que tú le puedas dar una analogía o un refrán para que caigan en sintonía de lo que se está tratando de hablar específicamente. Es uno ser genuino”, reiteró.

Además de agradecer el recibimiento de sus compañeros en el set de televisión, el analista político valora la experiencia del equipo del que ahora forma parte.

“Es mi primera vez trabajando en una sala de redacción de noticias, con un grupo de periodistas de alto calibre, que llevan muchísimos años, que se distinguen por su profesionalismo”, resaltó con entusiasmo. “Eso es lo que lo hace interesante que dentro de todo este proceso de reinvención constante que tiene que tener el ser humano, uno pueda seguir enfrentando nuevos retos y asumiendo nuevas responsabilidades”.