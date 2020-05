“¡Mi look del verano!”.

El presentador Ramón “Gato” Gómez decidió no esperar por su barbero particular en su interés por retocar su look, y optó por el toque de Angelique Burgos “La Burbu” para un nuevo corte de cabello.

Pero su compañera en el programa Pégate el mediodía (WapaTV) no se conformó con recortarlo, sino que terminó pasándole la máquina para un look más drástico.

“Pegate a la Barberia 💈😂 @gatto6 lo que quería era un recorte sencillo a tijeras ✂️ pero @angeliqueburbu se cansó y cogió la maquina”, expresa uno de los mensajes compartidos en la página oficial del programa, que presenta varias imágenes del momento, que se dio ayer, durante la pausa de los comerciales.

El animador compartió con Primera Hora que fueron varias las razones que lo motivaron a esta decisión.

“Ante la difícil situación que vivimos con el COVID-19 mis únicas salidas son al canal para evitar contagio”, manifestó mediante declaraciones escritas. “Llevaba dos meses sin recortarme para evitar cualquier tipo de contacto, y encontré en mi compañera de trabajo, Angelique, la solución perfecta para hacerme el nuevo look”, añadió.

“Primero, lo hice por los pacientes de cáncer pediátrico, ya que lo había pospuesto por compromisos de trabajo. La segunda razón del nuevo look fue por razones personales. Entré en meditación los últimos dos meses y me ayudó a sanar unas heridas que se fueron junto con la cabellera. Ahora soy un Gatto Nuevo, con nuevos bríos y un nuevo entusiasmo. Y la tercera razón, tener un look más fresco porque el calor está a otro nivel”.