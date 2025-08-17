Genoveva Fraticelli se convirtió esta noche en la primera finalista en ser eliminada de la séptima temporada de “Objetivo Fama”.

La neoyorquina abandona la competencia luego de que Santiago obtuviera el 53% de los votos, por lo que permanecerá una semana más desarrollándose como artista en la Casa Estudio. Las presentadoras Gil López y Jimena Gallego destacaron al inicio de la tercera gala que se llegaron a recibir más de 500,000 votos.

Santiago logró salvarse de la zona de peligro con el 57% de los votos del público. ( Suministrada/Karla de León Colón )

Fraticelli tuvo la oportunidad de brillar al interpretar el primer trío de la competencia junto a Taishmara y Noelyz con la canción “Cómo te va, mi amor” de Pandora, donde llegó a recibir una buena evaluación, tras lograr tener mejor control sobre su voz.

Pendientes a Primera Hora para más detalles sobre la tercera gala del “reality”.