Listos para renovar energías y demostrar su lugar en la competencia.

Así se encuentran Genoveva y Santiago tras convertirse el sábado los más recientes amenazados de la séptima temporada de “Objetivo fama”.

A minutos de culminar la segunda gala del “reality” de Telemundo Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes de Caguas, los artistas se encuentran procesando la más reciente decisión que tomó el jurado, compuesto por el productor Roberto Sueiro y las cantantes Ana Isabelle y Cristina Eustace, de colocarlos en la zona de peligro.

“Voy a tomar todas estas emociones de haberme nombrado como nominada a la eliminación para coger fuerzas y llevarlas todas esta semana para mostrarle a mi público, a las personas que me apoyan, de que tengo el talento”, sostuvo la neoyorquina de ascendencia boricua.

Genoveva afirmó que respeta la percepción del jurado y se encuentra en la disposición de evaluar cada observación.

“El jurado tendrá sus razones y ellos son profesionales, se dedican a esto”, indicó.

Por su lado, Santiago aseguró que al encontrarse en la cuerda floja está dispuesto a “darle un ‘switch’ completo” para seguir demostrando su esencia en el escenario.

“Soy alguien fuerte, mentalmente hablando, y voy a afrontar esto de la mejor manera posible y todos los pensamientos tristes les dare un giro para que me haga sentir mejor y poder hacer lo mejor en todas las galas”, expresó el joven de 18 años.

El joven reconoció que hubo sucesos, como la falta de dicción y pobre manejo en su interepración de “Yo quisiera”, de Reik, problema que también resaltaron en la velada previa.

“Ellos tiene su criterio y si ellos piensan que debí ir nominado, lo respeto mucho”, aseguró el residente de Miami de ascendencia venezolana.

Genoveva expuso a Primera Hora que le “queda mucho por recorrer” en la competencia musical, por lo que exhorta al público a respaldarla en este difícil proceso que enfrenta temprano en la competencia.

“Esta es mi pasión, desde muy pequeña siempre quise estar cerca de grandes escenarios. Sé que todavía me falta mucho por aprender en ‘Objetivo fama’, y tomar todo lo que nos estan ofreciendo para seguir adelante”, apuntaló.

Santiago coincidió en que le “falta mucho por dar” en el programa televisivo.

“Este es mi sueño desde más chiquitico. Este es mi sueño. Siempre he querido hacer esto. Me cuesta hablar, pero cantando me expreso mejor de lo que hablo”, manifestó.

Para votar por tu artista favorito y salvarlo de ser eliminado de “Objetivo fama” puedes acceder a objetivofama.net/vota, donde puedes elegir al concursante que buscas darle una nueva oportunidad.

Cada usuario puede votar hasta 10 veces por día, lo que aumenta las posibilidades de influir directamente en los resultados. Mientras tanto, las votaciones permanecerán abiertas hasta el jueves siguiente a cada gala, a las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico y el este de Estados Unidos.