A pesar de que ahora tendrá más tiempo para recibir el calor del Sol y sentir el mar, Giancarlo Cavallero aseguró que todavía sigue procesando el hecho que ser el tercer achicharra’o de “Super Chef Celebrities”.

El modelo expresó en entrevista telefónica con Primera Hora que se encuentra en “una montaña rusa de emociones” tras su salida del “reality show” de Wapa Televisión, luego de no superar la prueba del temido fogón, que consistió en crear recetas populares de las tapas españolas en un corto tiempo.

“Yo me perdí con la tortilla española, cuando el jurado empezó a hablar de cómo se hacía, parecía como si me estuvieran hablando en chino a mí; no entendía nada de eso ni sabía a lo que se parecía. Y aunque yo decía ‘sí, sí, yo sé lo que es una tortilla española’, pero realmente, no sabía, y no lo quería demostrar porque, pues, soy así”, expresó entre risas el modelo de padre argentino y madre dominicana, algo que lo destacó a lo largo de la reñida competencia.

Giancarlo Cavallero trajo pique a la competencia culinaria al llamar la atención con su apariencia y cuerpo tonificado. ( Suministrada )

Cavallero aseguró que, por su altura, captó una idea de cómo lucía ese conocido plato por cómo sus competidores lo creaban, por lo que intentó crear su versión ante el “panel del Olimpo” compuesto por los chefs Pitmaster Lucca, Giovanna Huyke y Enrique Piñeiro. No obstante, el esfuerzo no fue lo suficiente para salvarlo dado que no logró preparar un pan con ajo, ni logró convencer con sus camarones al ajillo, que no los pudo probar dado que es alérgico al marisco.

“Mezclar todas esas recetas a la misma vez con hacerlo en 50 minutos o menos es casi imposible. Para un chef ejecutivo, es posible, pero para un modelo de pasarela, ¿cómo yo voy a hacer eso en 50 minutos? Suerte si te salgo con un plato, imagínate cuatro o cinco”, sostuvo.

Ahora bien, el apuesto joven asegura que aún cuando este programa lo llevó a su límite, asumir este reto culinario fue una oportunidad para aprender más sobre su persona, desde cómo encontrar la calma dentro de la tormenta, hasta saber que la cocina no es aterrador como le parecía.

“Esto no es el fin del mundo, me botaron de la cocina, ya lo vimos todos, pero no fui el primero ni el segundo, eso es lo importante”, manifestó el también creador de contenido. “Estamos en un buen camino, yo estoy feliz, no me verás a mí llorando, yo la pasé súper rico, me enamoré de la cocina, de los participantes, las relaciones que salieron de ahí”.

Cavallero también aseguró que consiguió una pequeña pasión detrás de la estufa, tanto así que considerará experimentar sus dotes culinarios, pero a su modo y estilo.

“No me permitieron cocinar sin camisa, y así no me gustó porque no me siento en mi ‘flow’. ‘Super Chef’ no me dejó hacer esa parte, pero cómo yo no voy traer todos mis poderes mágicos en la cocina si no me siento como todo un ‘Tarzán’, sin camisa, traje de baño, y un delantal muy sexy, ‘slim fit’, que esté entallado al pecho. Si te ves lindo, vas a cocinar rico, y poniéndome una camisa, me dolía el corazón”, expuso, al tiempo que adelantó que el contenido futuro podría ser más pícaro, más picante, más “Rated R”.