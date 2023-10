El único que acertó entre el elenco del programa “Día a día” fue, precisamente, el animador Raymond Arrieta, quien dijo que su compañera Gil López espera dos niñas. La confirmación se dio este jueves con unas explosiones que momentánemente pintaron el cielo de rosa en el exterior de Telemundo, lo que la teleaudiencia pudo captar en directo.

López aseguró que tanto ella como el esposo, Cristian Diez Muro, y demás familiares confirmaron en este momento lo que para ella era una sospecha y para él, un deseo de convertirse en papá de dos niñas.

“Nosotros estamos demasiado felices. Creo que tenemos una deuda con Dios infinita; el tener la responsabilidad y la encomienda de uno criar tres mujeres en un mundo que es un tanto difícil, que va a ser lleno de retos, pues para nosotros es... Wow! ¡Qué puedo decir!”, exclamó la presentadora, quien se encuentra en el cuarto mes de gestación de gemelas idénticas.

Para López serán tres hijas, pues es madre de la adolescente Lorena, mientras que para Diez Muro será su estreno oficial como papá de dos bebés, a quienes llamarán Emilia y Elena. Este último nombre lo escogió la hermana mayor.

Ambos padres están enfocados en que el embarazo continúe en salud, tanto para la madre como para las criaturas, pero él no negó que tenía el anhelo de que llegaran más niñas a la casa. “Siempre decía, ‘las nenas son de papá'”, comentó emocionado.

“Realmente teníamos las sospechitas por ahí, pero la confirmación es hoy (jueves); uno tiene unas corazonadas de lo que está pasando y dentro de lo que es el cuerpo de la mujer, que se transforma, pero sí nos enfocamos tanto en que vinieran bien, que se nos olvidó esa parte del sexo. Lo que queríamos es saber para poderlas llamar ya por su nombre, si eran varoncitos o si eran chicas”, agregó la madre.

El momento de la revelación del género dio durante la transmisión del programa y en presencia de familiares y amistades del matrimonio.

La anfitriona de televisión compartió que el embarazo progrese positivamente. “Siempre hay unos retos dentro de los embarazos gemelares, que tengo que tener unos cuidados adicionales, pero creo que Dios me ha guiado, nos ha protegido muchísimo y en el camino me he alimentado superbien. No he podido hacer ejercicios, tengo que estar bastante sedentaria y es lo que a veces me desespera un poco, pero esto es un tiempo que va a pasar rápido, así que va a haber tiempo demás para hacer ejercicios”, dijo.

Para Diez Muro el proceso que viven como pareja lo observa como una bendición. “Dios nos ha puesto en el camino a ambos. Yo no puedo estar más feliz de tener a Gil, de que Gil haya sido la que me haya escogido a mí, y que yo la haya escogido a ella, y que Dios nos haya escogido para ser los papás de esas dos hermosas criaturas”, expresó. “He visto a Gil en diferentes facetas, entre ellas, en el rol de madre y la realidad es que es un madre espectacular, y cada día la admiro más, incluso, cada día admiro más a las mujeres, porque el proceso del embarazo la realidad es que nosotros (hombres) no hubiésemos podido”.

Anticipó que esas bebés terminarán haciendo con él lo que quieran. “Me van a dominar”, confesó, pero eso no es cosa nueva en el hogar, pues, según compartió la esposa, Lorena y la perra Lara, igualmente lo dominan. “Realmente a él le gustan mucho los niños y se está disfrutando esto y yo sabía que en su corazoncito quería que fueran nenas”, agregó la esposa.

López agradeció la fiesta que armó Telemundo para compartir el momento con sus compañeros en el canal y con la teleaudiencia. “Ellos han hecho de esto como si fuera una embarazo de su familia”, manifestó.

Para la abuela materna, María Colón, la llegada de otras dos nietas es otro regalo en su familia. “Somos bendecidos, somos queridos por papito Dios; son añoradas las nenas, las queremos, las vamos a cuidar con tanto amor, como hicimos con Lorena. Son parte de nosotros, son nuestra vida, y (estamos) agradecidos a Gil y Cristian por darnos esta alegría tan grande en esta etapa de nuestra vida, que estamos retirados y podemos dedicarles el cien por ciento. Esto ha sido una bendición”, celebró la abuela, acompañada del también abuelo, Gilberto López.

La fecha prevista para el nacimiento de Emiloa y Elena es la primera semana de marzo del 2024.