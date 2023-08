La coanimadora del programa “Día a día” de Telemundo, Gil Marie López, dio inicio a la edición de esta tarde anunciando la buena nueva de que está embarazada.

La noticia se dio a conocer inicialmente a través de un sobre que abrió su compañera en la conducción, Dagmar, con el mensaje.

López, de 36 años, reveló que ella y su esposo, Christian Diez Maduro, llevaban mucho meses tratando de tener hijos en común.

“Después de unos atrasos, me tocaba hacerme una prueba y cuando me la hice, lo que faltaba era que salieran fuegos artificiales”, dijo riendo.

gil marie lopez ( Captura )

“Así que de inmediato no me pude aguantar y fui al laboratorio acompañada de muchos angelitos que me han acompañado en este proceso”, añadió antes de agradecer a sus ginecólogos.

López y Diez Maduo se casaron el pasado 10 de diciembre de 2022.

La animadora de televisión, que tiene una hija de 16 años, describió que su embarazo es tratado como de alto riesgo.