Entre amigos, familiares, amor y buen humor, Gil Marie López se disfrutó este martes su último día en “Día a Día”, cerrando con broche de oro una década de formación, unión y crecimiento.

Vestida de rojo, la copresentadora llegó al Estudio 3 de Telemundo Puerto Rico para reunirse con sus compañeros Raymond Arrieta, Dagmar Rivera y Víctor Santiago, y El JD, donde dio rienda suelta a su última jornada en la producción de Tony Mojena.

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La programación arrancó con un recorrido de sus mejores momentos en el espacio televisivo que se unió en el año 2016, seguido por un encuentro emotivo con otros talentos del programa, como la chef Noelian, el locutor Luis Enrique Falú y la periodista Milly Méndez, que esta última subio al set con las hijas de la también animadora, Lorena, Catalina y Fernanda, y su esposo Cristian Diez Muro, quien obsequió a su pareja un arreglo de flores y globos.

En un aparte con los medios, López recordó esa primera ocasión que llegó al canal junto a su hija mayor que tenía sólo ocho años, y cómo ahora sale de este espacio con una “doble familia”, el apoyo del pueblo puertorriqueño, con ganas de disfrutar los frutos que ha cosechado.

“Me conmueve, y mis compañeros conmigo son tan grandiosos y me han demostrado lo que a veces uno se le olvida, que es todo lo que se cosechó en estos años, las palabras que me han dicho, las que yo les he compartido a ellos, la relación que formamos, de respeto, mucho vacilón, muchas cosas lindas, mucha simpatía, ese lado humano que tenemos todos nosotros”, respondió López, a preguntas de Primera Hora. “Yo sé que ellos me van a extrañar, y me lo ha dicho, pero yo los voy a extrañar más”, apuntaló.

La presentadora de "Día de día", de Telemundo, participó este 29 de abril de su último día en la pantalla nacional. ( Suministrada )

López adelantó que aprovechará su mudanza a la ciudad de Miami para compartir más tiempo con toda su familia, reconociendo que el trabajo constante no le había permitido disfrutar de la cotidianidad con sus seres queridos, y poder tener un respiro antes de iniciar nuevas oportunidades laborales. “Yo no dejo de trabajar en lo que tanto me apasiona, pero sí toca apoyarnos, y tenemos que estar en las buenas, las malas y las regulares, y si vamos hasta el fin del mundo, vamos al fin del mundo”, pronunció.

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Ahora, ¿es posible que López salte a Telemundo en Estados Unidos? La boricua reveló que ha tenido conversaciones con la cadena televisiva desde que tuvo la oportunidad de fungir como presentadora de la alfombra morada de los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

“Hubo un antes y un después luego de yo trabajar allá, me encantó poder trabajar con otros puertorriqueños allá que se les dio la oportunidad de seguir sus carreras, así que se han dado las conversaciones, y sé que vienen cosas buenas”, manifestó.

Pero López afirmó que su tiempo en Telemundo Puerto Rico no ha acabado, dado que regresa como copresentadora de la octava edición de “Objetivo Fama” junto a Jimena Gállego este próximo septiembre, y animará los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 el próximo 4 de junio, desde el Coca Cola Music Hall junto a la modelo y actriz Zuleyka Rivera.

“Telemundo es mi casa, me quedo en Telemundo aquí, vienen proyectos futuros, pero siempre de la mano de NBC, siempre de la familia de Telemundo, que han sido mis formadores de lo que ha sido mi carrera como conductora en este espacio. Y aunque estuve en otros canales, estar al lado de Raymond y Dagmar fue un privilegio”, sostuvo la boricua a este medio.

López también recibió un sinnúmero de sorpresas en el programa, desde los mensajes de despedidas de sus colegas, hasta una presentación sorpresa del cantante Manny Manuel, quien la recibió con un fuerte abrazo y un “medley” de temas acompañados de un gran piano.