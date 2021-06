Con la candidez del niño que lo habita a sus 59 años, el actor Gil René afirma que no sabe cómo dio un giro desde la dirección teatral hacia la dirección televisiva.

“Es algo que me he sacado de la manga”, dijo. Realmente el cómo no es importante, porque él sigue trabajando desde la óptica del teatro, solo que ahora tiene las cámaras como testigos de lo que ocurre en escena.

Esta nueva oportunidad como director del programa tipo teatro educativo, “Lab-Six: un laboratorio awesome!” la asume como un honor con múltiples matices: Primero, porque se siente parte de un retorno de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública hacia la educación del pueblo; segundo, porque está en un intercambio artístico con el elenco joven, y tercero, porque siente que cada paso en el teatro, está guiado por su maestra, Victoria Espinosa.

“Es un privilegio el tener a estos compañeros jóvenes, actores noveles, muchos de ellos sumamente preparados enfrentándose a un género que quizás en otros países se ha trabajado con regularidad y en Puerto Rico en escasas ocasiones se ha trabajado, que es el teatro para la televisión”, expuso el artista. “Nosotros seguimos haciendo teatro, pero lo dirigimos al televidente y la dirección escénica tiene que cumplir con ambas exigencias. Las exigencias tanto de la escena, como la contemplamos en el teatro, pero a su vez la dirección hacia la cámara para que puedan ser captadas todas nuestras expresiones, nuestros movimientos”, sostuvo.

Como director escénico y responsable de la ambientación del espacio, Gil René conoce el movimiento de cada uno de los seis talentos que conforman la producción de Jhosean Calderas y Escena Latina. Es una técnica y disciplina regida estrictamente por sus cuatro décadas de vida artística, que en la actualidad pandémica, cuando la industria del entretenimiento se planteó si era posible hacer teatro virtual, él puede afirmar que sí.

“Nosotros ciertamente estamos haciendo teatro y está siendo captado por una cámara de televisión. Por eso soy muy enfático con el director de televisión o la directora cuando le digo no teman salirse del cuadro tradicional, yo quiero ver un poco del teatro, quiero tomas donde se vea el backstage, donde se vea qué está sucediendo, como pasa muchas veces en la televisión, que vemos todos los cables, pues aquí quiero que se sienta que estamos en el teatro, que estamos habitando el teatro y qué mejor que rendirle honor a nuestra madre Victoria Espinosa, en su casa”, expresó sentado frente a un cuadro con la imagen de su madre, como también llama a la fenecida directora teatral.

Gil René Rodríguez es actor, compositor, cantante, dramaturgo y director. Lo último fue un talento impensado para él, por el respeto que tiene hacia la figura del director o directora.

“Poco a poco me fui convirtiendo en un director y cada vez quiero actuar menos”, puntualizó.

Salirse un poco de la escena en parte responde un problema de memoria que le afecta desde los comienzos de la carrera. “Yo me quedo en blanco”, confesó.

“Siempre me las he ingeniado, por eso me he dedicado a una técnica que se llama dramaturgia del actor, pero estoy trabajando impro-dramática, que es el trabajo donde los actores generan sus propios trabajos partiendo de historias que nos cuenta el público”.

Desde el rol de dramaturgo, prepara la adaptación de un musical puertorriqueño para la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Operetas, cuyos detalles aún se reserva.

Durante una pausa en la grabación del programa "Lab-Six" junto con los actores Eric Yamil, Melanie Marantes (centro) y Zaiedd Vélez. ( VANESSA SERRA DIAZ )

La generación de YouTube

“Lab-Six: un laboratorio awesome!” lo integran los jóvenes Jesús Sánchez, Melanie Marantes, Eric Yamil, Zaiedd Vélez, Adrián Rivera y Sonya Hernández, y es parte de la programación educativa “#EnCasaAprendo”, de WIPR, que este lunes comienza la temporada de verano.

El contenido persigue los conceptos de la educación STEAM, en un formato de teatro educativo bilingüe, en el que se mezclan la música y los bailes con las distintas lecciones.

Estar al frente de este grupo ha sido un ejercicio de aprendizaje para el director, porque se encuentra entre talentos que vienen con una formación académica complementada con la moderna: YouTube.

“Estos muchachos tienen muchas técnicas de actuación; ellos hacen de gallina hoy por la mañana y por la tarde están haciendo de profesor, y al otro día hacen de egipcios y luego de musulmanes, y ellos tienen la referencia de YouTube, que es algo que nosotros no teníamos”, destacó. “A ellos les das una instrucción y ellos te imitan, porque han aprendido actuación, imitando lo que han visto en YouTube. Ellos llegan a una audición y te la cantan, como lo hizo el protagonista en Broadway y te la bailan igual, es una generación de autogestores... Estos muchachos están dominando tantas y tantas técnicas a la vez, que entiendo que la industria del teatro va a cambiar, sobre todo después de la pandemia, porque ellos han aprendido a hacer con menos, más”.