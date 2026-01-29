Tras dos meses de ausencia en el programa La mesa caliente que transmite Telemundo, la presentadora puertorriqueña, Giselle Blondet reapareció y reveló la razón por la que ha estado alejada de la pantalla chica.

Ante la incógnita, y las preguntas de los televidentes, Blondet decidió compartir un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, donde habló directamente con sus seguidores y reveló qué ha estado sucediendo.

Desde su cama, visiblemente agradecida por el apoyo recibido, ofreció algunas palabras de calma y esperanza.

“Paso por aquí para saludarlos y sobre todo para darles las gracias por todos esos mensajes tan bonitos, tan cariñosos que me han dejado. Yo sé que me están preguntando por qué no me ven en la televisión, les voy a contar un poquito…” comenzó, antes de entrar en los detalles de su situación.

PUBLICIDAD

La presentadora ya había anunciado a finales del año pasado que se sometió a una operación en la espalda. Sin embargo, la recuperación no ha sido tan sencilla como había anticipado. “De hecho, acabo de salir del hospital y aquí continúo mi tratamiento”, compartió Blondet, dejando en claro que, aunque está fuera de los reflectores, sigue bajo atención médica en su proceso de recuperación.

A pesar de las dificultades, Giselle se mostró optimista.

“Soy una mujer de mucha fe y sobre todo estoy agradecida por la oportunidad de seguir adelante”, expresó con la serenidad que la caracteriza. Y aunque no reveló más detalles sobre la operación o las complicaciones, su mensaje de esperanza fue claro: “Las cosas pasan, pero sé que papá Dios siempre tiene el plan perfecto para mí.”

Blondet cerró su mensaje con palabras de agradecimiento: “Gracias a ustedes por todas sus oraciones. Los quiero mucho”. Con este mensaje, dejó ver su fortaleza y su determinación por salir adelante, a pesar de los obstáculos.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar. Sus colegas de La mesa caliente fueron los primeros en enviarle mensajes de cariño y fuerza.

Verónica Bastos, su compañera de set, escribió: “Mi Gigi, tú eres una guerrera que estoy segura ganará esta batalla. Estás en mis oraciones. Te extraño mucho”.

Por su parte, Adamari López, quien también ha trabajado junto a Blondet en el pasado, expresó: “Dios es el doctor por excelencia y siempre tiene el control. Tú sigue confiando y con fe, mi Gi hermosa. Te quiero muchísimo”.

Lourdes Stephen, copresentadora de Al rojo vivo, también se unió a las oraciones y dedicó un mensaje lleno de amor: “Orando por tu pronta recuperación en nombre de Jesús. Te quiero Gigi. Te extraño”.

Con su fe intacta y rodeada del cariño de su familia, colegas y seguidores, Giselle Blondet enfrenta con fortaleza y gratitud este desafío personal. Aunque aún no se sabe cuándo regresará a los reflectores, lo que es seguro es que su vuelta será esperada con los brazos abiertos por quienes la admiran y siguen con tanto afecto.