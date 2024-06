Glen Powell se ha convertido en uno de los actores más atractivos y solicitados por los estudios gracias a “Top Gun Maverick” y “Anyone but You”. Y si pensabas que ya habías visto a Powell en su rol más sexy es por que no has visto “Hit Man”. Lo mejor de todo es que su participación ahí va acompañada de su mejor interpretación.

El guion está basado en un artículo publicado por Skip Hollandsworth en donde detalla la vida de Gary Johnson, un profesor que en su tiempo extra es un sicario “undercover”. Una locura, ¿no? A pesar de que la cinta no está completamente basada en hechos reales, sí tomaron la trama central del artículo para adaptarla a una de las mejores películas de Netflix de este año.

PUBLICIDAD

“Hit Man” sigue al tímido profesor Gary Johnson, quien trabaja en su tiempo libre como un “hit man”, un falso asesino a sueldo para el FBI en Nueva Orleáns. Para su sorpresa descubre que tiene un don para habitar diferentes personalidades para atrapar a personas que esperan acabar con sus enemigos. Sin embargo, comienza a batallar moralmente cuando se siente atraído por uno de esos criminales potenciales, una joven llamada Madison (Adria Arjona), quien se enamora de una de las personalidades inventadas por Gary, el misterioso y sexy Ron. Esto hace que un romance candente se desarrolle y ponga todo en peligro.

Hablemos de la interpretación de Powell como Gary y sus múltiples asesinos. Para poder atrapar a personas, Gary se transformaba por completo. Dientes de embuste, acentos, pelucas, tatuajes, en fin, un sinnúmero de “props” para lograr su objetivo final. Te aseguro que gozarás con cada una de sus ocurrencias, pero mi favorito fue el mismo que le encantó a Madison, Ron.

La química de Glen y Sydney Sweeny en “Anyone but You” es nada comparada con la que Glen lleva con Adria. Estos dos seres explosivos se juntaron para crear una química sensual bastante envidiable diría yo. Adria Arjona enciende cada escena en la que aparece. Lo mejor de todo es que lo hace de una manera tan sutil que entiendes por qué Gary se enamora locamente por ella.

Esta película es perfecta para repetir. El director Richard Linklater tiene una manera peculiar de captar las necesidades y las emociones más humanas posibles. Adicional, tiene un libreto fenomenal lleno de comedia y romance; y un ritmo impecable asegurando que cada minuto valga la pena.

Acción, comedia, romance y un guion acompañado de unas actuaciones fenomenales es lo que Richard Linklater llevó a la pantalla con “Hit Man”. Glen Powell y Adria Arjona nos traen una pareja eufóricamente sensual donde cada segundo que aparecen juntos quedarás hipnotizado. Es la película que deberías ver este fin de semana, obligado.