Glenn Close podrá sostener un Óscar y dar un discurso de agradecimiento el domingo por la noche, después de haber estado a punto de ganarlo y haberse ido con las manos vacías en ocho ocasiones.

Considerada desde hace tiempo como una de las mejores actrices que nunca ha ganado un Óscar, Close, de 79 años, recibirá un Óscar honorífico por su brillante carrera de cinco décadas en la ceremonia anual de los Governors Awards, que se llevará a cabo en el salón de baile Ray Dolby del Ovation Hollywood, el mismo complejo donde se celebra la ceremonia principal.

Ridley Scott también recibirá un Óscar honorífico. El director de 88 años de “Alien”, “Blade Runner” y “Gladiator” ha combinado el éxito popular y el prestigio como pocos, pero nunca ha ganado a pesar de cuatro nominaciones, incluidas las de mejor director por “Thelma & Louise” y “Black Hawk Down”. No asistirá a la ceremonia y aceptará el premio a través de un video grabado.

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También se rendirá homenaje al animador de Disney Floyd Norman y a las productoras de Killer Films, Christine Vachon y Pamela Koffler.

Las ocho nominaciones de Close la colocan a la par con Peter O’Toole como los actores con más nominaciones sin haber ganado ningún premio.

La primera de ellas llegó en 1983 por “El mundo según Garp”. También fue nominada por su papel en el éxito de taquilla “Atracción fatal” (1987), en el que interpretó a una acosadora asesina de conejos, y más recientemente por “Hillbilly Elegy” (2020).

“Recibí mi primera nominación al Óscar hace 43 años”, declaró Close a The Associated Press esta semana. “Así que ha sido toda una vida, ¿sabes? Y es abrumador”.

Ha ganado prácticamente todos los demás premios importantes, incluidos tres premios Emmy, tres premios Tony y tres Globos de Oro.

Los Premios de los Gobernadores suelen otorgarse a artistas con carreras extraordinarias, pero que no han ganado un Óscar en la categoría competitiva. Tom Cruise, galardonado el año pasado, es un claro ejemplo de ello.

El nombre hace referencia a la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Los premios son elegidos por un comité de selección, en lugar de por la Academia en pleno. Los premios por trayectoria solían entregarse durante la ceremonia de los Premios de la Academia, pero desde 2009 cuentan con su propia ceremonia independiente que no se transmite por televisión.

Además de las figuras destacadas que trabajaron con los homenajeados, el evento ha ido atrayendo cada vez a más estrellas jóvenes, ya que se ha convertido en el inicio no oficial de la campaña para la temporada de premios de Hollywood.

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Norman, de 91 años, comenzó su carrera de 65 años en 1956, cuando se convirtió en el primer animador afroamericano de Walt Disney Animation Studios, y colaboró en “La Bella Durmiente”, “101 dálmatas” y “El libro de la selva”. Décadas más tarde, trabajó en “Mulan”, “Toy Story 2” y “Monsters, Inc”..

“Todavía no puedo creerlo”, dijo Norman a AP esta semana. “Es alucinante. Sin duda, estoy muy agradecido. Es lo último que podría haber imaginado en una carrera tan, tan larga”.

Vachon y Koffler recibirán el Premio Conmemorativo Irving G. Thalberg, que se otorga a “un productor creativo cuya trayectoria refleje una alta calidad constante en la producción cinematográfica”.

Son el primer equipo de producción formado por mujeres y los primeros productores independientes en recibir este premio.

Vachon y Koffler cofundaron en 1995 Killer Films, un centro de producción independiente con sede en Nueva York. Entre sus créditos como productores se encuentran “Hedwig and the Angry Inch”, “One Hour Photo” y “May December”. Ambos fueron nominados al Óscar a la mejor película por “Past Lives” en 2024.

Entre las producciones de Killer Films se encuentran “Velvet Goldmine”, “Happiness”, “Boys Don’t Cry”, “Lejos del cielo” y “Carol”.