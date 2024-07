Sudar la gota gorda y enfrentar sus miedos en la cocina les otorgó a estas tres figuras una grata recompensa, llegar a la final de “Super Chef Celebrities”.

Braulio Castillo, Luis Morales “Bebesauro” y Melina León se expresaron el miércoles tras su reciente victoria durante una intervención especial en el Comedor de la Kennedy, organización en San Juan que alimenta a más de 5,000 niños y adultos mayores a la semana libre de costos y que ha recibido los suministros que sobran de cada grabación de la competencia culinaria de Wapa Televisión.

“Tenía que disfrutarme más el proceso”

Castillo aseguró que conseguir el codiciado “Chef Coat” de la competencia representó un “renacimiento” en su trayectoria luego de tener el privilegio de volver al “reality show” tras ser el cuarto “achicharrao” en el fogón y simplemente reconocer que la clave del éxito estaba en gozar el momento.

“Yo estoy agradecido. Uno tiene que aprender de las experiencias y yo, ciertamente, creo que lo que reconocí fue que tenía que disfrutarme más el proceso”, aseguró el histrión a preguntas de Primera Hora. “Yo estaba demasiado metido, soy bien obsesivo-compulsivo, como buen Virgo que soy. A la medida que iba reconociéndome en esta segunda vuelta, realmente esto se convirtió en otro renacer”.

El también presentador manifestó que el público debe prepararse para una etapa eliminatoria intensa, dado que los participantes están ansiosos por conseguir el gran premio de $40,000.

“Los finalistas se han ganado su lugar. La competencia va a ser bien dura. Y no creo que los eliminados no se irán porque son menos buenos, se eliminarán por detalles que no salgan bien o no seguir instrucciones”, aseguró.

Loco por ganar el pilón

“Bebesauro”, por su lado, catalogó como “un privilegio” obtener el boleto dorado para la fase final de “Super Chef Celebrities” luego de llegar a la competencia como una “página blanca”.

“Por fin me gané ese ‘Chef Coat’ tan anhelado, ahora tengo que luchar para ser uno de los dos finalistas y ganarme ese trofeo o más bien ese pilón”, destacó el “influencer”, quien -entre risas- reiteró que nunca se imaginó pasar de la segunda semana del programa televisivo.

El orocoveño, quien ha impresionado a los “jueces del Olimpo”, panel de jurado compuesto por los chefs Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y el “pitmaster” José Edgardo Lucca por su crecimiento emocional detrás de la estufa, aseguró que su enfoque se centrará en mantener su “sentido de urgencia” y anotar todas las instrucciones para realizar el mejor plato en el piso. Además, el creador de contenido manifestó que este proyecto no solo ha revelado un lado nuevo de su persona, sino que le ha sumado una familia extendida y unos fans puestos en respaldar al #TeamBebesauro a capa y espada.

“Me llevo una gran experiencia y para mi casa me llevo un chef que tengo dentro de mí que no sabía que existía”, expresó al tiempo que destacó que de obtener el gran premio tomará los pasos necesarios para adquirir su primer hogar.

“Esto no lo cambio por nada”

Melina León asegura que su pase a la etapa final de “Super Chef Celebrities” la ha llenado de mucho orgullo tras integrarse a un programa que más allá de permitirle adquirir conocimiento en las artes culinarias, ha logrado unir familias puertorriqueñas en sus hogares en momentos en que el país enfrenta algunos de sus mayores retos sociales.

“¡Yo me lo he gozado! Esto ha sido una experiencia inolvidable. Aunque no llegue a la final o gane los $40,000, ya le dije a todos que ganamos experiencia y nuevas amistades. Esto no lo cambio por nada”, manifestó la merenguera.

“Yo espero que la próxima temporada todos se lo puedan disfrutar porque esto es excelente”, destacó.

Para la riopedrense, llegar a este punto del “reality show” también representa un alivio, dado que el no saber qué cocinar cada día en el estudio y enfrentar algunos retos del día a día, como la muerte de su papá, Hiram Aponte, a consecuencia del cáncer, menguaron su desempeño detrás de la estufa.

“Por el compromiso que tenía no pude viajar a verlo, el cáncer es así. Yo pensé que tenía el tiempo después de que me salvé aquella última vez, pero volviendo ese día a la competencia mi padre fallece”, expresó la artista sobre el triste hecho que sucedió a principios de junio.

“Fue un poquito fuerte regresar a la competencia, sintiéndome culpable por la muerte de papi, pero a la misma vez digo que él está orgulloso de mí, porque sabe que soy una fajona y que yo voy a mí”, añadió.

Sin embargo, la intérprete de “Baño de luna” aseguró que sin importar el resultado del juego, se siente plenamente orgullosa de sus victorias.

“Super Chef Celebrities”, que se encuentra en su última fase eliminatoria, se transmite por Wapa Televisión, desde las 7:00 de la noche.