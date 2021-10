Atesora las oportunidades que se le han presentado como animadora de televisión y modelo en el interés por desempeñarse en el mundo del entretenimiento. Pero los retos que implica dar vida a un personaje la llenan de motivación para continuar su determinación en continuar abriéndose paso en la faceta de la actuación.

Una de esas oportunidades que Gredmarie Colón valora en grande es la de ser la figura principal de la comedia Los mecánicos, dirigida y escrita por el cineasta puertorriqueño Julio Román.

“Me estoy viviendo la película, literalmente. Estoy disfrutando cada momento”, confesó con marcada ilusión en entrevista telefónica con Primera Hora durante una pausa en la filmación, y aprovechó para repasar su experiencia como actriz.

“La realidad es que a mí siempre me han encantado las artes, desde pequeña”, mencionó. “Pero en (el reality) Nuestra Belleza Latina, de las cosas que yo más me destaqué, que precisamente la producción, los jueces y demás veían en mí, era el potencial en la actuación”, recordó sobre su desempeño en 2010.

La también talento de Lo sé todo (Wapa TV) destacó que las experiencias principales que ha vivido en esta rama han sido a través del teatro.

“Estuve en La juguetería mágica, que era un musical donde yo bailaba, había que cantar, había que actuar”, recordó. “También, en la obra The Great Gatsby y The Outsiders. En ambas piezas fui la protagonista. Y la más reciente fue Dracula, que hice con Alexon Duprey, quien es reconocido internacionalmente porque ha hecho películas en el exterior”, enumeró.

Pero ahora disfruta la oportunidad de su primer protagónico en el cine.

“Jamás lo imaginé. Yo puedo dar fe de que los sueños no son imposibles si trabajas y les dedicas tiempo. Pero hay cosas que las ves lejos. Ya llevo más de 11 años en la pantalla chica, gracias a Dios, pero es un gran sueño estar en la pantalla grande, y adicional a eso, ser la protagonista”, resaltó con gran emoción, y compartió que la primera audición del papel se dio por la plataforma Zoom.

La actriz le da vida a “Linda”, quien hereda el taller de mecánica de su papá.

“Mi personaje es esta publicista que vive en Nueva York. Soy la hija de ‘Don Pepe’ (Carlos Vega)”, adelantó. “Mi papá me enseñó todo este mundo del racing (competencia de carros de carrera), pero yo tengo otros sueños, otras metas. Cuando él muere y heredo el taller de mecánica, ahí quiero honrar el legado de mi padre, que ganó muchísimas carreras”.

Como parte de la trama, hay tres amigos que protagonizan un programa televisivo sobre mecánica de autos, aunque en realidad desconocen de este oficio. Tras la cancelación del programa, quedan desempleados e intentan reivindicarse inscribiéndose en una competencia de vehículos racing.

El filme, producido por Eliomer Laureano, cuenta con las actuaciones de Osvaldo Friger, Juan Botta, Jasond Calderón, Edgard Cuevas, Suzette Bacó, Carlos Esteban Fonseca, Lexamarie Matos, Edgar Cuevas, Jorge Antares y Osvaldo Friger Jr., entre otros. El proyecto ha sido filmado en escenarios en Caguas, Vega Baja, Bayamón y Aguadilla.

“Gredmarie tiene mucho de ‘Linda’, demasiado, te diría yo”, analizó la presentadora. “Excepto por lo del racing, que en mi vida había corrido carros de carrera, pero es parte de la preparación que tuve, todo lo demás, el carácter, una mujer fuerte, independiente, que lucha por lo que quiere, que es determinada, enfocada. Creo que tengo mucho de este personaje”.

La actriz reconoció que parte del entrenamiento para hacer más creíble su personaje, conllevó cierto reto.

“La primera vez que me monté (en un auto de carrera), me quería morir (ríe), se me fue el aire… ¡Dios mío, esto es bien fuerte!”, confesó. “Quiero que sepas que yo soy bien miedosa para eso. Soy aventurera. Me gusta la adrenalina, pero respeto mucho las diferentes artes y más del racing. No lo veo como un chiste. Entonces cuando me monté y supe lo que la adrenalina conlleva, lo que te da es un corrientazo por todo el pecho, que te llega al alma”, prosiguió entre risas, y confesó que a estas alturas “le empecé a coger el gustito, y eso me preocupa”.

De paso, afirmó que además de entretener, el filme, cuyo estreno se vislumbra para 2022, tiene una misión adicional.

“Va por la línea de resaltar y darle honor a quien honor merece en todo esto del deporte de la aceleración. La gente en Puerto Rico no tiene idea del nivel que nos posiciona este deporte. Esto del racing es un movimiento muy grande, no tan solo local, sino internacional. La gente no entiende que este deporte nos tiene posicionados. Nuestros pilotos y mecánicos fuera de Puerto Rico son héroes. Tenemos más de 30 récords mundiales”, resaltó la artista, quien por otro lado, declinó abundar sobre el fin de su relación de cuatro años y medio con el concursante de Guerreros Fredito Mathews.

“Ahora mismo me estoy disfrutando tanto mi faceta profesional como actriz, con mi primera película, mi primer proyecto, que la realidad es que no quiero hablar de mi vida personal”, se limitó a decir, y reiteró su enfoque en continuar fortaleciendo su faceta actoral.

“Confío en que, con Dios por delante, este va a ser el inicio de muchos proyectos más. Estoy dándolo todo. El director está bien contento con mi trabajo y estoy que no me lo creo. No me lo voy a creer hasta que me vea en la premiere y diga ‘esa que está ahí soy yo’”.