Le hacía falta.

La oportunidad de volver a trabajar en la televisión luego de varios meses sin estar frente a las cámaras es una de las experiencias que tiene celebrando a la presentadora Gredmarie Colón, quien desde octubre del año pasado comenzó intervenciones esporádicas en el programa Lo sé todo (Wapa TV). La alegría se acentuó tras el anuncio la semana pasada de su integración de manera oficial al espacio televisivo.

“La realidad es que no me lo esperaba. Me fueron dando la oportunidad de colaborar con el equipo en varias ocasiones, pero no era nada seguro”, compartió. “Fue motivo de celebración tanto para mí como para mi familia, ya que llevo prácticamente casi un año fuera de la televisión boricua y ya lo extrañaba. Son diez años que he estado frente a la pantalla llevando entretenimiento a la familia. Realmente me dio mucha emoción estar ya oficialmente de vuelta y con este proyecto”, valoró la animadora, quien a principios del año pasado quedó fuera del recién terminado programa Ahora es (Univision).

PUBLICIDAD

La animadora repasó parte de los retos a nivel profesional que ha enfrentado en momentos de la pandemia por el COVID-19.

“Como para muchas personas, el 2020 fue un año de muchos cambios, de noticias negativas”, mencionó teniendo en cuenta la culminación de su participación en el espacio radial vespertino Happy Hour en septiembre. “Pero dentro de lo negativo, sacamos lo positivo para poder seguir echando pa’lante, porque todo lo hago por mi hija”.

La modelo, a su vez, resaltó la química con Pedro Juan Figueroa, Yulianna Vargas, Gary Rodríguez y Eliezer Ramos, equipo que compone Lo sé todo. “Son unos compañeros espectaculares, realmente. Me han sacado un poco de mi área de confort, que también es importante para mí, para poder seguir creciendo en esta industria. Pensé que no era lo mío, pero me he acoplado bastante bien”, dijo. “En mi carrera me he dedicado más a lo jocoso, al área de entretenimiento. Ese era más mi fuerte. Ahora me tocan temas más serios, de política, más sociales. No estaba acostumbrada a eso, pero me gustó”, confesó, y destacó lo que será parte de sus nuevas tareas.

"Lo sé todo" se transmite de lunes a viernes por Wapa TV.

“Va a ser mi encomienda en este 2021 darle exposición a personas que se han reinventado a través de la pandemia. También, temas de corte social donde podamos tener un impacto directo, esas noticias y esas historias que de alguna manera u otra han trastocado la vida de otras personas. Va a ser una labor bien bonita”.

Gredmarie aclaró que “por el lado del entretenimiento, de chismecillos, yo siempre voy a llevar la información con un toque de picardía y dando mi opinión al respecto”. En este sentido, la animadora reflexionó sobre la oportunidad de trabajar en un espacio en el que también ha sido noticia.

PUBLICIDAD

“Son las vueltas que da la vida”, analizó. “La oportunidad que me brindó Lo sé todo, Wapa Televisión, estoy muy agradecida. Voy a dar lo mejor de mí dondequiera que me pare”.

Con sus dos amores

La animadora resaltó cuán orgullosa se siente del desempeño de Fredito Mathews como talento del programa de competencias Guerreros, del mismo canal para el que ahora forma parte.

“Él ha sido pieza clave en estos años que ha estado ahí. Hace las cosas muy bien. Es el MVP. Estoy muy orgullosa de él. Me emocionan mucho sus logros y sus éxitos, y ahí siempre voy a estar para apoyarlo”, resaltó con ilusión sobre el integrante del equipo de los Leones, y afirmó que la unión continúa más firme que nunca.

“Yo sé que todo el mundo siempre pregunta que cuándo será la boda, que si lo otro. Eso no define el compromiso de una relación. El compromiso va mucho más allá de la felicidad que nos podemos brindar el uno al otro”.

A su vez, compartió lo que considera que ha sido clave en la convivencia. “Los deseos de luchar y que nos amemos, y de que nos mantengamos unidos y que valoramos lo que es la familia que hemos creado en estos cuatro años. Seguimos luchando y dándonos mucho amor”.

La también madre de Kamilia Thomspon, de seis años, compartió el tiempo en familia durante las vacaciones navideñas, y el viaje realizado a los parques de Disney en Orlando, Florida.

“Lo disfrutamos en cantidad. Creo que es necesario”, sostuvo. “En este encierro para ellos no es beneficioso estar todo el día con una tableta o una televisión, encerrados en cuatro paredes, así que la llevé de regalito a Disney. Ella lo gozó en cantidad”, dijo complacida. “Obviamente fue de la manera más responsable, con nuestras mascarillas y siguiendo los protocolos al pie de la letra”.