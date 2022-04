Estará al frente de su propio espacio de televisión por primera vez.

La ilusión embarga a la presentadora Gricel Mamery ante la oportunidad de moderar el programa de entretenimiento De Show con Gricel, que se transmitirá los viernes y sábados a partir de esta semana a las 7:30 de la noche por ABC Puerto Rico. La felicidad llega no solo por tratarse de un regreso para conectarse con el público que la sigue, sino también por ser la primera vez que estará al frente de un espacio televisivo como protagonista.

“Serían aproximadamente 23 años de estar en los medios. De verdad que nunca imaginé en la vida que iba a durar tanto en lo que es el medio de la televisión. Lo calculo más o menos por la edad de mi hijo (Noel Gilbert), que partí para San Juan con él cuando tenía dos añitos”, rememoró la animadora natural de Mayagüez. “He sido bendecida de haber estado trabajando en radio también, y esta oportunidad nueva me permite ser la host del programa”.

El formato del show nocturno de media hora presentará entrevistas, música, farándula y juegos, además de espacio para la comedia. También, contará con varios colaboradores, incluyendo la reportera Brenda Paola y el actor Julián Gilormini.

“Es un show tipo revista”, comentó. “Va a haber de todo un poquito. Estoy bien contenta porque es un taller nuevo que ABC va a estar produciendo netamente en Mayagüez, en mi pueblo natal, y estoy bien feliz por esa parte”, sostuvo sobre el espacio que será pregrabado.

“Que sea directamente de Mayagüez es de verdad una delicia, me encanta. Estoy en lo mejor de los dos mundos”, afirmó con marcado entusiasmo. “Vivo en San Juan y me da la oportunidad de ir a Mayagüez con mi mami a quedarme con ella, a poder hacer el show todo en el área oeste”, dijo sobre la dinámica del programa que se grabará en los estudios de WORA-TV, que al igual que ABC Puerto Rico, es propiedad de Telecinco, Inc.

Aunque la veteranía de poco más de dos décadas la hace sentir confiada de lo que será su desempeño, confesó que no deja de sentir “maripositas en el estómago” con la nueva oportunidad.

“Estoy feliz y contenta”, expresó ilusionada. “Yo lo que anhelo es que la gente se entretenga, que la gente vea que se abre otro taller de trabajo en la televisión, y eso me encanta, y el hecho de que sea en mi pueblo natal, eso me llena de súperorgullo. ABC, yo, el equipo de producción estamos bien contentos con esta gran oportunidad”, manifestó enfática la artista, quien reveló que, aunque por momentos ha estado en pausa en la radio y la televisión, “siempre he tenido mis trabajos extra”, principalmente realizando voice overs tanto para anuncios como para plataformas que incluyen grabaciones telefónicas.

Orgullosa de Noel Gilbert

La animadora resaltó sentirse emocionada por el éxito académico de su hijo, quien estudia comunicaciones en la Universidad de Radford en Virginia.

“Está estudiando la maestría. Ya termina los finales. Ya voy para allá prontito a su graduación, que es en mayo”, reveló la actriz sobre el estudiante de 25 años. “Estoy bien contenta. Ha sacado buenísimas notas. Ha tenido la oportunidad de entrevistarme para una de sus clases y me está muy linda esa parte. Después de ahí, en unos meses se mudará a Washington D.C.”.

Dentro de las comunicaciones, ha mostrado mayor interés en la producción. “Es más o menos lo mismo que él ha trabajado, él lo está estudiando, y le encanta”.

A pesar de la distancia, Gricel destacó que su prioridad es que Noel Gilbert se sienta a gusto donde prefiera explorar oportunidades de crecimiento profesional. “Washington es una ciudad muy linda, es preciosa, me encanta la idea de que se mude. Yo no soy de las mamás que le dice ‘vente, tienes que vivir acá’. Al contrario, yo donde él sea feliz, yo soy más feliz. Lo apoyo cien por ciento y siempre estamos comunicándonos”, resaltó.

Por otro lado, la artista confesó que, en asuntos del corazón, no existe un enamorado en su vida. “¡Ojalá!”, dijo entre risas. “No hay nadie. Sola y sin compromiso”, puntualizó, y aclaró que no le cierra las puertas al amor.