“Yo no me imaginé que iba a salir tan rápido”, así se expresó Gricel Mamery, horas despúes de convertirse en la segunda estrella achicharrá de “Super Chef Celebrities”

La experimentada presentadora compartió que su eliminación del “reality show” de Wapa Televisión la sorprendió dado que no esperaba que su desempeño dentro de la competencia estuviera llena de tropiezos y novatadas.

“En cada plato que hice aprendí algo nuevo, porque no es lo mismo tú cocinar en tu casa tranquilo que cocinar en una competencia, donde te dan cuatro minutos para buscar todos los ingredientes, las ollas, los utensilios -más cuarenta o cincuenta minutos para confeccionar un plato- y cada vez que me decían un número, yo me bloqueaba, me daba estrés, me decía: ‘¿por dónde empiezo?’ Pero no me imaginé salir de aquí tan pronto”, indicó la comunicadora en entrevista telefónica con Primera Hora.

PUBLICIDAD

La mayagüezana manifestó también que su asombro por colgar el nombre de su delantal en el “Cuadro de los eliminados” se produce en una posición donde no le tiene miedo a la cocina, algo que aprendió de su mamá, Elba Muñoz, y su papá, el legendario Gilbert Mamery.

“Puede ser que yo haya ido muy confiada (a la compentencia), porque yo, en mi cocina, yo hago una serenata de bacalao con viandas y aguacate que me queda divino. ¡Yo me boto! Pero cuando tú entras a una competencia, es algo 100% distinto a lo que estás acostumbrado hacer. Así que aquí aprendí que el tiempo es oro”, expresó la exparticipante, asegurando que su fuerte detrás de la estufa son las recetas criollas, los pescados y la gastronomía árabe que aprendió de su propio progenitor, el “Hombre Dínamo”.

Mamery también recordó el momento que provocó su llegada a “La vara”, donde el locutor Fernan Vélez “El Nalgorazzi” se convirtió en su “sous chef” para presuntamente ayudarla a confeccionar un plato de relleno de papa con carne molida, una alcapurria de masa, unas “arañitas” de plátano, un sorullito de maíz, y unas croquetas que solicitaron los jueces Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y el “pitmaster” José Edgardo Lucca, que no rindió fruto alguno.

Mamery aseguró que su experiencia detrás de la estufa no fue suficiente para preparla para la intensa competencia. (Cortesía de Eli Martínez) ( Suministrada )

“Al ‘Nalgorazzi’ yo lo quiero mucho, te voy a ser sincera, porque es mi pana de muchos años. Pero yo no podía, mis ojos no podían creer que cuando nos gritan que faltan tantos minutos, él estaba por las mesas hablando con todo el mundo diciendo que yo no iba a ganar, y eso era relajo, estoy segura que él no decía eso para hacerme sentir mal ni nada, pero yo decía: ‘¡Nalgo! ¡Pero vente para acá, que me tienes que ayudar, ¡por lo menos vente a majar papas! Y eso fue un desastre”, expresó quien fue animadora del desaparecido “Anda pa’l cará”.

PUBLICIDAD

También reiteró la dificultad de confeccionar la fritanga en un periodo de tiempo estricto.

“Como todos teníamos un ‘sous chef’ tenía que irme primero con lo más fácil, que eran las ‘arañitas’, pero yo quería salir de lo más difícil, como la alcapurria -que nunca lo había hecho en mi vida-, pero yo no sabía cuánto tiempo se tardaba en cocinar eso. Y yo le decía a ‘Nalgo’ que pusiera la carne en el sartén, que le diera vuelta, y despúes le decía que majara las papas. Pero ahí el se fue a relajar con la gente. Y cuando estaba haciendo los sorullitos, solo quedaban cinco minutos, así que solo hice dos de las cinco frituras”, explicó.

La presentadora, por otro lado, agradeció el apoyo que ha recibido de los internautas tras aceptar este reto culinario, expresando que los televidentes le han compartido de todo, desde regaños, críticas hasta palabras de aliento, así como el panel de jurado que, según ella, siempre estuvo dispuesto en ayudarla en sus momentos más críticos en el programa.

Gricel Mamery asegura que echará de menos a sus compañeros de competencia. (Cortesía de Eli Martínez) ( Suministrada )

“De esto yo saco experiencia en cosas que nunca había hecho en mi vida. De aquí he salido de mi zona de confort, que era hacer platos con mariscos, escabeches, platos criollos, para hacer otra cocina que nunca había hecho, como hacer un plato de pasta fetuccine con salsa Alfredo desde cero, es decir, desde hacer la masa de la pasta, eso nunca la había hecho. Tú compras la caja de fetuccine y ya. Y con ese plato, me eliminaron”, indicó.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la animadora le deseó mucho éxito a sus otros 10 compañeros, a quienes admira por el empeño que realizan en la competencia de cocina para no solo impresionar a los jueces, sino llevar entretenimiento al público boricua.

“Yo veo que los compañeros hacen un esfuerzo sobrehumano por sacar esos platos; ellos relajarán, nosotros nos estaríamos ‘robando’ un ingrediente o un utensilio del otro, y veo que ellos se fajan de verdad, aunque los veas riéndose. Algunos chefs dirán que no lo tomamos en serio, pero realmente le meten toda su energía”, manifestó.

“Hicimos un buen equipo, nos ayudamos entre sí, si alguien necesitaba algo siempre había alguien que decía que sí. No hay nada de pelea entre nosotros y jamás la habrá”, destacó.