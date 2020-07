Si algo bueno ha traído la etapa de “Guerreros” versus “Los Otros” es que por primera vez, en poco más de un año de transmisiones, los seguidores de los “Leones” y las “Cobras” se han unido para hacerle frente a quienes han llegado con el objetivo de sacar del camino a los participantes “oficiales” del programa de retos, que se transmite de lunes a viernes a través de Wapa.

Esa unión de fuerzas entre la fanaticada a favor del grupo de los “Guerreros” -integrado por Leones y Cobras-, es para el productor argentino Aníbal Fernández lo más interesante de esta nueva etapa en la producción que conducen Diane Ferrer y José “El Negro” Figueroa.

“Eso está buenísimo, porque los que hasta hace un mes estaban discutiendo y peleando por cómo estaba el juego en ese momento, ahora se unieron contra los Otros, que son los que ponen en riesgo a los Cobras y Leones”, destacó Fernández de la temporada que pudiera extenderse por un mes adicional.

El equipo de Los Otros está integrado por atletas, algunos de estos con logros en competencias deportivas regionales e internacionales.

Para el productor, que previo a llegar a la Isla trabajó en “Guerreros Colombia”, la evolución que ha tenido el programa local lo ha convertido en “el papá de los pollitos” de esta franquicia televisiva.

“Es alucinante”, reaccionó Fernández. “La verdad que ver el proyecto como idea hasta la puesta al aire, hasta hoy que llevamos un año y un mes al aire, es muy interesante. Esto es el verdadero papá de los pollitos”, dijo.

A continuación, Nicole Colón, Miredy Rivera y Carlos Torres, todos participantes activos desde la primera temporada de “Guerreros”, comparten algunas impresiones y confesiones sobre sus respectivas experiencias en la competencia.

Nicole Colón, Equipo de Leones

Por encima del reto, ¿de qué manera este proyecto te sirve a nivel personal?

“A pesar de lo físico, y de los retos que enfrento todos los días, lo más que me llevo es el hecho de que quiera mejorar como persona, que me identifique más con el público, en vez de que el público se identifique conmigo; dar a conocer el buen corazón que tengo para todo el mundo. Me he abierto un poco más, antes era un poco más tímida”.

¿Qué te ha sorprendido negativamente?

“En este programa nunca estoy en el comfort zone. Siempre está pasando algo, siempre hay sorpresas. Siempre me sacan de mi comfort zone”.

¿Qué ha sido determinante para permanecer en la competencia?

“Escucho mucho a mi público, a la gente que me sigue en las redes sociales o en el programa. En vez de ellos identificarse conmigo, yo me identifico con el público, así que lo que el público pida, lo hago, porque si son ellos los que me tienen en el programa, le tengo que hacer caso a ellos”.

¿Qué participante representa tu competencia más dura?

“Creo que Miredy (Rivera) es la más difícil ahora mismo, porque es una persona fuerte, es muy positiva, y es bien difícil ganarle a un persona que siempre está pensando positivamente, que nunca se quita, que no se frustra por sus errores. Mental y físicamente creo que por eso es la competencia más grande ahora mismo”.

Miredy Rivera, Equipo de Leones

Por encima del reto, ¿de qué manera este proyecto te sirve a nivel personal?

“Me ha cambiado la vida en muchos aspectos, (me ha ayudado a) superar mis miedos, a nunca rendirme y sobre todo, saber que si siempre sigo adelante y no me quito, siempre voy a lograr lo que quiero hacer”.

¿Qué te ha sorprendido negativamente?

“Durante todo el proceso, todo ha sido superbueno. No ha habido nada que haya dicho que me desilusionó. Lo que siempre he hecho es disfrutarme el proceso”.

¿Qué participante representa tu competencia más dura?

“Desde que el comienzo de Cobras y Leones, siempre hay unos versus asignados, y en mi caso siempre mi versus ha sido Nievelis “Nieve” (González); para mí ella ha sido la que ha sacado lo mejor de mí, siempre me exige dar mi máximo”.

¿Cómo ha sido mantener una relación con un competidor?

Antes de empezar el programa, era una chica bien independiente que siempre pensaba en mí, no tenía tiempo para enamorarme. Siempre estaba pendiente a las cosas que tenía que hacer y honestamente quería una persona que complementara conmigo, que fuera una persona buena, que fuera bien diferente a los demás, y que fuera bien parecida a mí, y creo que encontré a un chico maravilloso (Jeanthony Medina)”.

Carlos Torres, Equipo de Cobras

Por encima del reto, ¿de qué manera este proyecto te sirve a nivel personal?

“Muchas cosas. Más allá de ser una competencia física, es ya una competencia personal. En cuanto a mí, hay muchas cualidades que he logrado. Mi timidez ante la cámara o hablar ante un micrófono. Era una persona bien tímida y ahora el estar expuesto todo el tiempo y hablar en el micrófono todo el tiempo, ya se vuelve parte de uno”.

¿Qué ha sido determinante para permanecer en la competencia?

“Creo que mis ganas de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, buscando siempre ayudar a mi equipo. Creo que eso ha sido unos de los factores que me ha mantenido en el equipo de las Cobras, que se han destacado por eso, es un equipo donde todo el mundo juega, donde todo el mundo se apoya y creo que esas cualidades son las que me han mantenido ahí”.

Físicamente has tenido varias lesiones, ¿cómo estás en ese sentido?

“Esto es parte de los que hacemos, de la naturaleza de los que es Guerreros. Todo el que hace deportes sabe que está en riesgo de lastimarse. Yo he recibido varios machucones, en un hombro, un hueso en un pie y actualmente en otro hombro, pero es cuestión de hacer todo para que esa recuperación sea lo mejor posible para seguir en la competencia.

¿Qué participante representa tu competencia más dura?

“Cada cual brilla por su propia luz, cada cual tiene sus cualidades que las destacan dentro de la competencia, pero físicamente en los Otros está Tazmania (Luis Guillermo), excelente competidor, es un tipo bien fuerte, que sabemos que en un reto de fuerza, él tiene las de ganar, así que eso es un gran reto para mí. Asaf (Torres) también es un competidor bien inteligente, ágil, así que él es una persona que a la hora de enfrentarse a él, hay que echar el resto”.