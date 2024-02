El conductor mexicano Ricardo Casares sufrió un infarto ayer en la mañana momentos antes de que diera inicio la emisión del matutino Venga la alegría. Luego de presentar una fuerte molestia, en el hospital se identificó que fue propiciada por una arteria tapada. El conductor de espectáculos fue intervenido y, según reportaron, está fuera de peligro.

En la mañana, cuando Flor Rubio presentó la sección La zona de espectáculos, sorprendió la ausencia del periodista, que fue sustituido por Carlos Quirarte.

En ese momento, el periodista indicó que Casares no se había presentado un problema de salud. Sin embargo, no dio ningún detalle sobre lo que había ocurrido. No fue sino hasta después, a poco de que acabara la emisión del programa, que Sergio Sepúlveda y Patricio Borghetti ahondaron en la situación.

“El show debe continuar pero ha sido muy difícil esta mañana para nosotros por una situación con nuestro Ricky Casares”, dijo Pato para luego cederle la palabra a Sepúlveda que antes que nada aclaró que el conductor se encontraba bien.

“Se encuentra bien, pero sí tuvimos un susto importante, muy temprano cuando llegamos aquí al canal, un poquito antes de las ocho de la mañana, él presentó un dolor muy intenso en el pecho”, expresó.

Sergio dijo que él creyó que podía tratarse de algún otro molestar, como el reflujo, ya que es un padecimiento que manifiestan varios de sus compañeras y compañeros por las mañanas. Sin embargo, Ricardo fue muy intuitivo a la hora de reconocer qué era lo que estaba causándole dolor.

“Llegó muy temprano como siempre lo hace, se sintió mal, sintió un fuerte dolor en el pecho, en el centro del pecho, los que estuvimos cerca de él lo notamos y, en la ignorancia o en la suposición, nosotros le dijimos, incluso yo le dije: ‘¿No será algo del estómago, del esófago?’, pero él nos refería que era un dolor importante y que no”, detalló.

Mientras identificaban qué podía haber producido la molestia en Casares, la producción del programa ya se había puesto en contacto con los paramédicos, pero fue la propia producción quien se encargó de trasladarlo con inmediatez al hospital más cercano, pues temían que el tiempo siguiera transcurriendo.

Por su parte, Tabata Jalil se pusó en contacto con un cardiólogo de su confianza que fue quien esperaba a Ricardo a su llegada al hospital.

“Para no dejar duda o lugar a especulaciones, el diagnóstico de Ricardo fue un infarto, lo que nos dijeron los primeros reportes del médico es que tuvo una arteria tapada, entonces se le practicó un cateterismo”, explicó Sepúlveda.

Este procedimiento tuvo una duración de alrededor de dos horas.

“Insistimos, en este momento, Ricardo Casares está bien en el hospital y sigue en observación”, precisó.

Otro de los pormenores que revelaron fue que el conductor se encuentra en compañía de su madre, padre y hermana y que no podrá recibir visitas, sino hasta dentro de tres días, lo que sugeriría que Casares seguirá en observación, pese a que la intervención a la que fue sometido fue exitosa.

“Una mañana muy difícil, cuando un amigo tan querido como Ricky, corre peligro su vida... fue un cimbronazo tremendo para todo el equipo”, destacó Pato.

De hecho, el argentino indicó que, a su parecer, Ricardo fue “su propio héroe”, pues fue él quien detectó con rapidez que estaba ocurriéndole algo que requería atención médica inmediata.

Tuvo Covid-19 hace unas semanas

Cabe mencionar que, hace unas semanas, Casares se ausentó de Venga la alegría luego de contraer Covid-19 por segunda ocasión y, aunque estaba estable, su parte médico le recomendó guardar reposo, debido a que la primera infección que presentó fue grave.

¿Quién es Ricardo Casares?

Antes de debutar como periodista de espectáculos, Ricardo estudió ciencias de la comunicación; su primera oportunidad llegó a sus 20 años, edad en la que comenzó a trabajar en TV Azteca, primero como reportero y, más adelante, debutó como conductor en Ventaneando, programa en el que perteneció por nueve años.

Ha estado detrás de la cobertura de los Premios Oscar, en sus 18 entregas más recientes.

Desde hace ochos años, es conductor en Venga la alegría, en donde hace comentarios sobre noticias de espectáculos.

También fue concursante en la primera temporada de La Isla.

En su haber periodístico, Casares ha entrevistado a grandes figuras internacionales como Adam Sandler, George Clooney, Tom Cruise y Brad Pitt.