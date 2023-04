La actriz surcoreana Jung Chae Yul fue hallada muerta este martes en su residencia, según confirmó su agencia a medios de su país.

Chae Yul, también modelo, era conocida por su papel en la famosa serie de Netflix Zombie Detective, la serie “Have Not Done My Best” y la película “Deep” Todavía no he dado lo mejor de mi (2022), Deep (2018), así como en el reality Devil’s Runway, al que se sumó en el año 2016.

La serie Zombie Detective se hizo popular en diferentes partes del mundo en Netflix, sin embargo no así en Estados Unidos donde no está disponible.

Actualmente la actriz se encontraba gabando un proyecto que lleva por nombre “Wedding Impossible” que vería luz en Netflix.

Al momento se desconocen las causas de su muerte.

Mientras, el el equipo de Wedding Impossible, impactado con la noticia del fallecimiento de la joven actriz, decidió paralizar el rodaje de la serie.