La presentadora deportiva Christina Chambers fue hallada sin vida el pasado martes 16 de diciembre. La mujer se encontraba en su casa ubicada en Hoover, Alabama.

El Departamento de Policía también halló el cuerpo de su esposo, Johny Rimes. Las autoridades llegaron a la escena luego de que recibieran una llamada de alerta a las 9:03 de la mañana de ese día.

La investigación reveló que el padre de Johny fue quien descubrió los cadáveres. Esa mañana, la familia debía encontrarse en un evento de la iglesia. Luego de que no llegaran, los allegados se preocuparon y fueron a revisar la vivienda.

El hijo de tres años de la pareja es quien le abrió la puerta a su abuelo. Al ver que ninguno de los dos cuerpos respondía, llamaron a las autoridades.

A la casa llegaron bomberos y paramédicos que declararon a la pareja como fallecida por “heridas de bala”, según indicó la Policía. También manifestaron que la investigación ya se encuentra en curso y que “no hay ninguna amenaza para el público relacionada con este caso”.

Un vecino de la pareja, llamado Charles Maple, habló con la revista People sobre la peculiaridad del hecho. Aseguró que la familia llevaba 7 años residiendo en ese vecindario.

“El niño le abrió la puerta. Y luego volvieron a entrar a la casa y hallaron los cadáveres. Es desgarrador”, relató.

De acuerdo con su testimonio, la pareja se veía feliz y parecían unos padres amorosos. Sin embargo, cuando vio los carros de Policía frente a la casa el martes, no se extrañó del todo.

“Me quedé muy sorprendido, pero por alguna razón, que no sé por qué, no me sorprendió del todo”, indicó Maple.

¿Quién era Christina Chambers?

La periodista deportiva trabajaba para la cadena WBRC desde 2015. En 2021, se dedicó a la comunicación corporativa. Sin embargo, siempre regresaba durante las temporadas de fútbol americano para cubrir los eventos de este deporte.

Se hizo popular luego de que cubriera el Maratón de Mercedes mientras ella participaba como corredora. La profesional ya se había destacado en el atletismo en la Universidad de Alabama en Birmingham, donde estudió gracias a una beca deportiva.

“Era una de las personas más dulces y cariñosas que conozco. Era incansable en el atletismo, en el amor por su hijo y en su amor por la vida. Me alegra haber tenido la oportunidad de abrazarla y decirle que la quería hace una semana. Lo lamento profundamente por su familia, las familias Chambers y Thompson, y por su familia en WBRC”, expresó su colega de WBRC Jeh Jeh Pruit.

Además de su tiempo en WBRC 6 News, hizo parte del programa de deportes de Waka en Montgomery, Alabama. También trabajo en otros noticieros como WLTZ NBC38 en Columbus, Georgia, y Comcast Sports Southeast (CSS) en Atlanta.

En 2024 fue premiada como la Asesora del Año por la Asociación de Prensa Escolástica de Alabama. En 2025, THS obtuvo el premio Alex House a la Sostenibilidad Periodística gracias a su trabajo con ese equipo de televisión.