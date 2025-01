El actor Francisco San Martín, conocido por su papel en la tercera temporada de “Jane the Virgin”, falleció el pasado 16 de enero en su residencia de Los Ángeles.

De acuerdo con información publicada por la revista “People”, el español de fue encontrado sin vida al interior de su departamento. Tenía 39 años al momento de su deceso.

El medio también desveló que la Oficina Forense del condado dictaminó que San Martín se quitó la vida y determinaron la causa de muerte como “suicidio por ahorcamiento”.

San Martín, nacido en Mallorca, en 1985, se trasladó a los Estados Unidos cuando era niño. A lo largo de su carrera, destacó por su participación en varias producciones televisivas. Uno de sus roles más recordados fue el de Fabián Regalo del Cielo en la serie protagonizada por Gina Rodríguez.

El actor también participó en “Days of Our Lives” y “The Bold and the Beautiful”.

A través de las redes sociales, compañeros de trabajo como Camila Banus, lamentaron la partida del joven y dedicaron algunas palabras en su honor.