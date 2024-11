El conocido actor surcoreano Song Jae Rim fue encontrado muerto este martes 12 de noviembre en su residencia en el distrito de Seongdong, en Seúl.

A sus 39 años, su repentina partida deja a sus seguidores y compañeros del mundo del entretenimiento en medio de una profunda consternación. Las autoridades hallaron una carta de dos páginas junto al cuerpo del actor, quien participó en múltiples series y películas emblemáticas de Corea del Sur, aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no han sido aclaradas.

Un portavoz de la Policía, citado por el medio News Naver, aseguró que, hasta el momento, no existen indicios de que se trate de un caso de asesinato, lo cual aumenta el misterio en torno al deceso de Song Jae Rim.

La familia y el último adiós de Song Jae Rim

La familia del actor organizó su despedida en la sala funeraria del Hospital St. Mary de Yeouido, donde se instaló un espacio conmemorativo para que amigos, familiares y admiradores puedan rendirle tributo.

El funeral se llevará a cabo este 14 de noviembre al mediodía y, posteriormente, su cuerpo será trasladado al Crematorio de Seúl, donde sus seres queridos podrán despedirse de él de manera definitiva.

El último mensaje de Song Jae Rim en redes sociales: ‘Un largo viaje comienza’

El actor había compartido recientemente un mensaje en redes sociales que, tras conocerse su muerte, ha dejado a sus admiradores impactados. “Un largo viaje comienza” fue la frase que apareció en su perfil.

“Hoy nos despedimos de una estrella cuya luz nunca se apagará del todo”, comentó un fan en redes. “Song Jae Rim, dejaste una marca en nuestros corazones con tu talento, calidez y risa. Que descanses en paz y que tu legado siga inspirando. Te extrañamos profundamente, pero nunca te olvidamos”, añadió otro seguidor, según consignó el medio Times Now News.

¿Quién era Song Jae Rim, el actor surcoreano fallecido?

Nacido el 18 de febrero de 1985, Song Jae Rim construyó una destacada carrera en la industria del entretenimiento surcoreano desde sus primeros años. Su debut en la pantalla grande fue en 2009 con la película ‘Actresses’, y más tarde ganó popularidad con su participación en el drama’ The Moon Embracing the Sun’ en 2012, según Soompi. Su carrera incluyó series como ‘Flower Boy Ramen Shop’,’Goodbye Mr. Black’, ‘Inspiring Generation’, ‘Two Weeks’, ‘Our Gap-soon’, ‘Let Me Hear Your Song’ y, más recientemente, ‘Queen Woo’.

El talento de Song Jae Rim no solo destacó en dramas, sino también en producciones de géneros variados como ‘The Suspect’, ‘Crazy Love’ y ‘Bait’, en las que mostró su versatilidad y dejó una impresión duradera en el público.

Además de su carrera en la actuación, sobresalió en el entretenimiento por su aparición en la cuarta temporada del popular programa ‘We Got Married’, en el que compartió pantalla con la actriz Kim So-eun.

En los últimos meses, el actor estuvo involucrado en diversos proyectos, incluyendo el reciente drama ‘My Military Valentine’, lanzado en junio en una plataforma de streaming.

Durante una entrevista en radio en agosto, compartió algunos de sus intereses personales, revelando su deseo de obtener certificaciones en áreas diversas como la perfumería y el procesamiento de carne, lo cual describió como parte de su “formación de futuro esposo”.